dunaújváros Ma délután az Acélbikák felnőtt jégkorongcsapata számára is megkezdődik az előszezon. A finn Niko Eronen vezetésével e héten már hazai jégen készülő gárda Debrecenbe látogat.

A DEAC némileg előrébb a tart a felkészülésben, hiszen már két edzőmérkőzésen is túl vannak a hajdúságiak, akik kétszer is összemérték erejüket a székesfehérvári Erste Liga-csapattal. A FEHA19 ellen mindkétszer győztesen hagyták el a jeget György József tanítványai.

A DEAC előbb augusztus 10-én, a debreceni jégcsarnokban verte 3–2-re a fehérváriakat, majd a visszavágón, augusztus 12-én hasonló eredmény született. Az Acélbikák debreceni vendégjátéka ma 17 órakor kezdődik. A klub tegnap este jelentette be, hogy Újvárosban folytatja pályafutását a 23 éves, szlovén védő, Nejc Brus. A többszörös U18-as és U20-as szlovén válogatott Jesenicében nevelkedett. Felnőtt karrierjét a Triglav Kranj-nál, majd később a HK Olimpija Ljubljana együttesénél folytatta. A szlovén bajnokság mellett belekóstolhatott az Alpesi Liga hangulatába is.