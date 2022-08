A Karmacsi Autó csapatvezetője, Éliás Zsolt a következőképpen értékelt az eredményhirdetést követően: - Nagyszámú közönség előtt tudtuk játszani a Szuperkupát, ami örömteli. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, ami be is bizonyosodott. Ellenfelünk jól játszott, apró dolgok döntötték el a Szuperkupa sorsát. Talán mondhatom, hogy a rutin és a tapasztalat győzött a fiatalos hév ellen egy sportszerű meccsen. Nagyszerű találkozó volt, jó propagandája a kispályás focinak. Gratulálok a csapatomnak és természetesen ellenfelüknek is! Hamarosan újra találkozunk!