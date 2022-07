Silkeborg - A maraton szakág idei kontinensviadalát Silkeborgban rendezték meg július 28–31. között. A magyar csapatban a kilencszeres világbajnok Kövér Márton, valamint az Európa-bajnok Horváth Márton sem volt ott Dániában, ahol az U23, valamint ifjúsági korosztály is lapátot fogott.

Kadler Viktor maraton-vezetőedző a kezdés előtti nyilatkozatában kitért rá, hogy a pályát annyira nem ismerik, az viszont biztos, hogy sokkal hűvösebb lesz az idő, mint itthon. Éppen ezért azt gondolta, hogy a körülményekhez való alkalmazkodás lesz a legnagyobb kihívás a versenyzők számára ezekben a napokban.

A férfi kajakosok mezőnye a korábbi évekhez hasonlóan most is nagyon kemény volt, itt szerepelt három távon a DKSE sportolója és egyben edzője, Máthé Krisztián.

Máthé a rövid körön, ami 3,4 kilométert jelent, 18. lett a nyitó napon, majd szombaton egyesben várt rá a futószakaszokkal – a hajót is magukkal viszik ilyenkor – tarkított harminc kilométer. Krisztián az első négy kör után a tizenötödik helyen evezett, majd onnan az utolsó előttire három helyet javított, s végül ezt megtartva, tizenkettedikként ért be a célba. A győztes dán Pedersenhez képest 8,2 perccel lemaradva.

Vasárnap pedig kettesben volt érdekelt Aranyosi Gáborral. Itt a táv feléig a mezőny második felében haladtak, majd nagy hajrába kezdtek az utolsó körökre, a záró kettőben már holtversenyben hatodikak voltak. S ugyan az utolsó etapot is nagyon megnyomták – az ötödik legjobb részidőt érték el –, végül szoros befutó után, pár másodperces különbségeggel, kilencedikként értek be a célba.

Máthé Krisztián három számban volt érdekelt a kontinenstornán

Fotók: Laczkó Izabella

A felnőtt nőknél Kisbán Zsófi hiányában nem volt meghatározó egységünk egyesben, a kapitány így kíváncsi volt, hogy Kulcsár Dorina és Bonyai Regina mire lesz képes.

Nos, a dunaújvárosi kenus a rövid körön nyolcadik lett, majd szombaton a 15,4 kilométeres számban fogott lapátot, ahol a nagyon erős mezőnyben végül a hetedik helyen végzett, honfitársa, Bonyai Regina mögött.

A magyar küldöttség összességében remekelt Dániában, hiszen tizenhét medáliával – hat arany, hét ezüst és négy bronz – térhet haza, megnyerve az idei kontinensviadal éremtáblázatát.