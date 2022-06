Szombaton újabb igazolást jelentettek be a Dunaújvárosi Acélbikák hivatalos közösségi felületein. A klub közleménye szerint újra DAB-mezben láthatjuk a balkezes csatárt, a saját nevelésű Somogyi Balázst. A 30 éves játékos az előző két évet a Ferencvárosban töltötte, ahol ezen idő alatt két magyar bajnoki címet és egy szuperkupát nyert.

Mint a közleményből kiderül, a dunaújvárosi egyesület új csapatot épít. A megújult szakmai vezetés egyértelmű célja egy minőségi, kreatív és elhivatott együttes létrehozása. Ehhez a rendszerhez csatlakozik és nyújt segítséget „Soma” is, akit biztosan nem kell bemutatni a helyi szurkolóknak. Dunaújvárosban született, itt nevelkedett, és ismerkedett meg a jégkoronggal.

Az Acélbikák tagjaként szerepelt az osztrák másodosztályban, a MOL és az Erste Ligában. Játszott utána Miskolcon, Budapesten a MAC csapatánál. A 2019/2020-as idényre visszatért Dunaújvárosba, ahol bár egy kéztörés miatt kiesett több hétre, így is 38 mérkőzésen 44 pontig jutott, utána igazolt a Ferencvároshoz.

Somogyi Balázs többszörös magyar, MOL- és Erste Liga-bajnok, huszonhatszor szerepelt a válogatottban. Személyében egy igazi dunaújvárosi kötődésű és szívű támadó tér haza.