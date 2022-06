Ehhez a rendszerhez csatlakozik és nyújt segítő kezet Soma is, aki két Ferencvárosi szezon után tér haza Dunaújvárosba, írja az acelbikak.net. Ha valakit, Őt biztosan nem kell bemutatni a helyi szurkolóknak. Szeretett városunkban született, nevelkedett és ismerkedett meg a jégkoronggal. Egyesületünk tagjaként megjárta az Austria2-őt, a MOL Ligát, valamint az Erste Ligát is. Játszott Miskolcon, Budapesten a MAC csapatánál, majd a Ferencvárosban is. Többszörös Magyar, MOL Liga, valamint Erste Liga bajnok, 26x Magyar Válogatott. Egy igazi dunaújvárosi kötődésű és szívű támadó, aki most visszatér szülővárosába, hogy részese és motorja legyen nevelő egyesületének. Soma a legutóbbi szezonját 8 góllal és 13 asszisztal zárta. Bízunk benne, hogy a következő szezonban még szebb, még impozánsabb statisztikákat érhet el, de ezúttal már az Acélbikák színeiben.