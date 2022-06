budapest A Kolumbia utáni bemelegítést (35–4) követően az olaszok ellen valójában elkezdődött a torna Bíró Attila együttesének. Az, hogy rangadóra készült a válogatott, az érdeklődésen is meglátszott, folyamatosan érkeztek a szurkolók a margitszigeti Hajós uszodába. Köztük nem egy ismerős arcot fedezhettünk fel, természetesen köztük volt Gurisatti Gréta családja, nélkülük már nem is rendeznének nagy tornát Magyarországon.

– A nagyszülők most nem tartottak velünk, de persze otthon szurkolnak a televízió előtt. A kis csapatunk itt, Pesten gyűlt össze, aki tudott, eljött, s persze nem kis izgalom volt bennünk, hiszen egy hazai világverseny mégis más – kezdte Gurisattiné Nagy Edina. Gurisatti Gyula nevetve jegyezte meg, talán a legjobban a szomszédok örülnek, hogy itt vannak, mert bizony nem csekély ordítozás közepette nézné ott a meccset.

Csütörtökön délelőtt a Duna Arénába érkezett a DKSE úszóinak népes küldöttsége, hogy a helyszínen szurkolhasson, és láthassa a legnagyobb sztárokat a medencében Fotó: DKSE

– Bár sportemberként minden magyar sikernek hasonlóan örülni tudok és szurkolni, most meg aztán hatványozottan. Az első meccset ne vegyük ide, sajnos annak nem sok sportértéke volt. Az olaszokkal szemben már lemérhetjük magunkat, szerintem egységesebbek és összeszokottabbak vagyunk, az olimpiai csapathoz képest csak három helyen változott a keret. Győzelemre számítok a lányoktól, igaz, nem szabad elfelejteni, hogy egy olasz válogatott azért kaphat támogatást a medence széléről, és nem áll messze tőlük a színjátszás sem – fogalmazott még a meccs előtt. Majd a Himnuszt követően nem maradhatott el a „védjegye”, akárhol van, ilyenkor mindig beüvölti: Magyar vagyok, győzni jöttem! – sajnos aztán kiderült, nem a próféta szólt belőle. Hiába vezetett 4–2-re a magyar csapat, a végén 10–9-re az olaszok nyertek, a meccs során idő előtt kipontozódott a DFVE centere, Mahieu Geraldine. Klubtársa, Garda Krisztina egy gólt lőtt, csakúgy, mint Gurisatti, Szilá­gyi pedig kettőt.

Szilágyi Dorottya azt nyilatkozta a találkozó után, úgy érezte, a harmadik negyedben elkezdtek kapkodni.

– Nem vártuk meg a helyzetet a támadások végén, vagy nem találtuk meg az üres embert. A záró nyolc percben meg túlgondoltuk a dolgokat, illetve nem vállaltuk el a lehetőségeket, inkább tovább passzoltuk a labdát a másiknak. A második fél­idő elég hullámzó volt, de ha a hátrányokat jól kivédekeztük volna, akkor nyerünk. Kanada ellen össze kell szednünk magunkat, most leülünk a csapattal, és megbeszéljük a dolgokat, biztos sokat tudunk tanulni ebből a találkozóból is. Ám egy biztos, ilyen védekezéssel nem fogunk rangadókat nyerni, ebben látom a megoldást, nem értem, most miért alakult így a végén. A pénteki meccsen is agresszív játékra számítok az ellenféltől, mert ők is szeretnek verekedni. Felkészülünk és erősebbnek kell lennünk fejben – fogalmazott.

Bíró Attila szövetségi kapitány értékelésében elmondta, az olaszok megérdemelték a sikert, hiszen a játék legfőbb elemeiben, mint az emberelőnyök kihasználása, illetve az emberhátrányos védekezés, jobbak voltak. Hozzátette, ők kevesebb teherrel játszhattak, talán könnyebben átvészelték azokat a kritikus időszakokat, amiket mi nem.

Gurisatti Gréta szülei és barátjának családja Fotó: Gallai Péter/Dunaújvárosi Hírlap

– Azt is tudtuk, ha vérszemet kapnak, nagyon nehéz legyőzni őket. Ez megtörtént, pár hibával visszahoztuk őket a meccsbe. Onnantól meg már görcsöltünk és erőlködtünk, ugyan voltak jó dolgaink, de kevesebb, mint rossz – tette hozzá.

Ami a folytatást illeti, fejlődnie kell a csapatnak, egyből már péntekre, a kapitány szerint semmivel sem lesz könnyebb Kanada ellen a dolguk, mert más taktikával és szerkezettel játszanak. Bízik benne, egy fokkal jobban tudnak vízilabdázni, és az elég lesz legalább a csoport második helyéhez.

A korábbi dunaújvárosi játékos, Vályi Vanda: – A harmadik negyedben az olaszok átálltak M-zónára, amire nagyon rosszul reagáltunk, a második félidőben egy normális kapura lövésünk sem volt ezzel a védekezéssel szemben. Vagy eggyel többet passzoltunk, vagy korán lőttük el a helyzetet, vagy eladott labda lett a vége kapura lövés nélkül. Nagy tragédia nem történt, de most még csak a Kanada elleni meccsre szeretnénk fókuszálni, hogy utána ki jön szembe, az nagyjából mindegy, a soron következő meccset szeretnénk megnyerni.

Az olaszok akkor lesznek csoportelsők, ha Kolumbiát, mi Kanadát verjük. Ebben az esetben Gardáék a második helyen végeznek, ha kikapnak, akkor csak a harmadikon. Természetesen nem így tervezték, de ezzel a válogatott másik ágra kerül, így az amerikaiakkal már csak a döntőben futhatnak össze. A vasárnapi „túlórán” – az elsők egyből a legjobb négy között vannak – a nyolcaddöntőben a B csoport harmadik, vagy második helyezettje lesz az ellenfél. Ezt a kvartettet az USA simán nyeri, a hollandok elleni csoportrangadót 11–7-re húzták be, Dél-Afrikát kitömték és hasonló sors vár Argentínára is ma a záró körben. Két ellenfelünk, a hollandok és az argen­tinok lehetnek. Apropó oranje: a csapat kapusai volt és leendő dunaújvárosi játékosok. Laura Aarts ugyanis visszatért a nemzeti csapatba, ahogyan teszi majd ezt a DFVE-vel is, ahol korábban szép sikereket ért el. Váltótársa, Sarah Buis pedig éppen a szezon végén távozott a klubtól.



A vizes vb csütörtöki krónikájához tartozik, hogy a délelőtti úszóeseményeket a Duna Arénában követhette nyomon a DKSE küldöttsége. Bene Vera szakosztályvezető elmondta, nagy élmény a gyerekek számára, hogy testközelből élhetik át a világbajnokságot, láthatják a klasszis magyar és nemzetközi sportolókat.



Elájult a vízben, edzője mentette ki - Gyakorlata végén elájult a vízben Anita Alvarez amerikai szinkronúszó, akinek életét az érte beugró edzője mentette meg a budapesti vizes világbajnokságon – számolt be róla az MTI. Alvarez a szinkronúszók szerdai egyéni szabadprogramjában került bajba programjának legvégén, amikor egy pillanatra feljött a víz alól, majd ájultan a medence feneke felé süllyedt. Alvarez életét spanyol edzőjének, Andrea Fuentesnek köszönheti, aki villámgyorsan reagált, és azonnal vízbe ugrott érte, majd kiúszott vele a medence a partjáig, ahol a mentők segítették ki az ájult versenyzőt. A szinkronúszót a parton ellátták, majd hordágyon szállították el a medencetérből. – Anita sokkal jobban van, olyan jól, amilyen jól csak lehet. Őszintén szólva, nagyon ijesztő volt az egész – nyilatkozta később a Marca című spanyol lapnak.