A bajnoki sorozatban a dobogó második és harmadik helyéért folytatott küzdelem kimenetele viszont még nyitott, mivel a Velence és a Vajta II között csak egy pont a különbség. Az Alap viszont egészen biztosan nem lesz érmes helyen, annak ellenére sem, hogy győzött legutóbbi mérkőzésén a Rácalmás ellen.



A középmezőny alsó harmadában a tizenegyedik helyen álló Rácalmás még veresége ellenére is javíthat, s a legszerencsésebb esetben beérheti a Lajoskomárom II-t. A másik Duna menti csapatnak, a tizenharmadik Kulcsnak is van esélye pontokat szerezni. A következő fordulóban éppen egymással játszik majd rangadót a két szomszédvári együttes.

Miután a Tác-Csősz már harmadszor nem állt ki bajnokira, a hétvégén éppen Kulcsra nem jöttek el, a korábbi pénzbírság után most a legkomolyabb szankcióval büntette a klubot a szövetség, a kizárással. Eddigi eredményeiket törölték, ezért változott a tabella, továbbá még pénzbírságot is kaptak, mert vétkesek voltak a találkozó elmaradásában.

Szintén nem rendezték meg a Beloiannisz–Dág-meccset sem, miután a vendégek nem jelentek meg. A három pontot a hazaiak kapták.



Alap–Rácalmás 2–1 (0–0)

Alap: Aranyos – Bölcskei B., Szopori, Vargyas, Imre (Bölcskei Sz. 63.), Dombi, Kaszás (Lakatos 63.), Bauer, Bauer (Kaszás 43.), Vargyas, Takács.

Rácalmás: Farkas – Nagy (Tóth 78.), Illés, Szántó, Szeitz, Bartók, Juhos, Balogh, Kovács (Horváth 67.), Hornyák, Németh.

Gólszerző: Vargyas M. (48.), Vargyas B. (71.), illetve Szántó (56.).

A kulcsi együttes ezúttal hiába várta, hogy pályára léphessen Fotó: Horváth László

A 28. forduló további eredményei: Beloiannisz–Dég 3–0, Sárszentágota–Baracska 5–1, Vajta II–MPF Ráckeresztúr 7–1, Cece–Nagylók 3–4, Velence SE–Dinnyés 6–0, Besnyő–Lajoskomárom 1–0.

S ha már szóba került, a versenybizottság, további fegyelmi határozataiból kiderül, hogy az Előszállás–Nagyvenyim megye II.-es meccsen kiállított vendégek közül Kovács Dánielt négy mérkőzésre tiltották el. Tamás és Török egy-egy találkozót kell kihagyjon a következő szezonban.

Az Adony–Vajta-mérkőzésen a hazai szurkolók egy kisebb csoportjának sportszerűtlen megnyilvánulásai miatt az Adony soron következő két hazai mérkőzésére szövetségi ellenőrt rendeltek ki az egyesület költségére.



A bajnokság állása