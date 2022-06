A tabella eleje már aligha módosul, hacsak ki nem zárják valamelyik csapatot, de erre nyilván nem kerül sor. A megyei II. osztályhoz hasonlóan azonban itt is az utolsó körben dől majd el, hogy a középmezőny élvonalában melyik csapat milyen helyezést érhet el.

Így az Alap, a Sárszentágota, a Besnyő pozíciója lehet kérdéses még. Alakulhat a középrész 8-9. helye is, ahol a Lajoskomárom II és a Dinnyés is reménykedhet az előrébb lépésben. A sereghajtóknál a Rácalmás, a Kulcs, a Cece és a Dég bízhat pontszerzésben. Utóbbi négyesből talán Rácalmásnak lesz a legnehezebb dolga, mert az utolsó fordulóban a listavezető és bajnok Beloianniszhoz utazik.



Rácalmás–Kulcs 2–0 (0–0)

Rácalmás: Farkas – Nagy B. (Horváth 73. p.), Szántó, Juhos, Balogh R., Szeitz, Bartók (Marczinka 70. p.), Pinte, Németh P., Gergelyfi (Szabó Z. 68. p.), Illés.

Kulcs: Murvai – Osváth (Mácsfalvi 46.), Gallai, Németh (Kozma 59.), Godó, Ócsai, Szekszárdi, Cserkuti (Plézer 77.), Molnár (Kovács 82.), Völcsei, Balla.

A Rácalmás együttese jobban élt a kínálkozó lehetőségekkel, győzedelmesre sikerült a hazai búcsújuk Fotó: Horváth László

Remek győzelemmel búcsúzott Rácalmás a hazai közönségtől. Boncz Gábor csapata ezúttal nem szerzett az első percekben gólt, és nem is kapott a végén ki, ahogy az utóbbi fordulókban tették. A Kulcs elleni kétgólos diadal értéke, hogy a játékrész nagyobbik felében a vendég mezőnyfölény ellenére is Rácalmáson maradhatott a három pont. Tanulság: a fociban csak a belőtt helyzetek számítanak!

A gól nélküli első félidő után az 55. percben érkezett az első hazai találat. Balogh jobb széli beadását középen Nagy csíp­te el és kanalazta be a kulcsi háló jobb oldalába. A folytatásban a vendégek hiába kapcsoltak egy fokozottal feljebb, és dolgoztak ki sok gólreményes helyzetet, mégis a rácalmásiaknak termett babér. A 66. percben egy kipattanóból Juhos biztosította be a hazai győzelmet. A Rácalmás így megérdemelten nyert, mert két lehetőségét is érvényesíteni tudta.

Boncz Gábor, Rácalmás: – Mezőnyben egyik félidő sem volt a mienk, de ennek ellenére a három pontot itthon tarthattuk. Kulcs hiába nőtt fölénk játékban, a jobb helyzetkihasználásunk eldöntötte a mérkőzést. Úgy érzem, most boldogság van!

Horváth László, Kulcs: – Sajnos ez a mérkőzés is az idei formánkat tükrözte. A helyzeteket illetően erre szoktam mondani, megvertük saját magunkat.



A 29. forduló további eredményei: Lajoskomárom II–Baracska 10–1, Besnyő–Vajta II 3–2, Dég–Sárszentágota 1–10, Dinnyés–Alap 3–3, Nagylók–Velence SE 1–5, Ráckeresztúr–Cece 3–1.

A Tács-Csősz kizárása után csak tizenötös tabellán a Rác­almás 23 ponttal a tizenegyedik, a Kulcs 18 ponttal a tizenharmadik.