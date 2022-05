A kvalifikáció második napjával folytatódott a bolgár nemzetközi megmérettetés, ahol a hölgyek talajon és gerendán, a férfiak pedig ugráson, korláton és nyújtón versenyeztek. A gyengébbik nem esetében Mayer Gréta teljesítménye ért döntőt: a DKSE fiatal tornásza talajon 12.900 ponttal, ötödikként került a legjobbak közé, Schermann Bianka ugyanitt 10.800-zal fejezte be a versenyt. A hölgyek másik szerén, gerendán, Szilágyi Nikolett 11.500, Makovits Mirtill 10.550 pontot kapott gyakorlatára.

A férfiaknál Kiss Balázs 12.950 ponttal zárt nyújtón, itt Kardos Botond 12.800 pontot ért el. A GYAC tornásza, Kardos a másik két szeren, ugráson (12.900) és korláton (13.000) is bemutatta gyakorlatait. Tomcsányi Benedek szintén ez utóbbi két szeren mutatkozott be. Ugráson és korláton is 13.500 pontot kapott a Rába-parti tornász, de ez csak egy szeren ért finálét, mégpedig korláton, ahol Tomcsányi a nyolcadik helyen került döntőbe.

A magyarok így a két selejtezőnap alapján öt finálét szereztek.

Szűcs Róbert, vezetőedző: A fiúk ma is jól tornáztak,bár voltak kisebb rontások is. Kiss Balázs jó nyújtót csinált, kicsit jobb kivitel döntőt érhetett volna.Kardos Botond szintén megcsinálta gyakorlatát nyújtón, neki is voltak még pontatlanságai,korláton Botond szép gyakorlatot csinált, de leugrását elrontotta. Ugráson Tomcsányi Beni és Kardos Botond versenyzett, itt Beni első ugrását elrontotta,így itt nem került döntőbe, Boti két jót ugrott, de 2. ugrásának még alacsony a kiinduló pontja. Azért nem maradtunk ma sem döntő nélkül, Benedek korlátgyakorlatára 13,500 pontot kapott, így ott lehet vasárnap a legjobbak között. Összességében elégedett vagyok a fiúk teljesítményével, szépen kezdenek tisztulni a gyakorlataik és remélem,hogy az augusztusi Eb-n már a legjobb tudásuk szerint fognak tornázni.

Botyánszki Mariann, edző: Talajon kezdtünk, ahol Mayer Gréta nagyon szép és finálés esélyre biztató gyakorlatot csinált, határozott volt. Schermann Bianka az első sorát rontotta, utána nagyon szépen odatette ő is magát. Grétinek az 5. helyet érte a gyakorlat, döntőbe került. Gerendán Makovits Mirtill kezdett. Nagyon szép és pontos gyakinak indult, sajnos, egy meglepő elemből rontás történt. Szilágyi Niki is nagyon szép gyakorlatot mutatott be, sajnos, az ő gyakorlatába is bekerült egy 1 pontos rontás. Szombaton várjuk izgatottan az ugrás és korlát finálét Részletes program, World Challenge Cup, Várna (helyi idő szerint ) Május 28. 13:30-17:00, szerenkénti döntők; 1.nap (férfiak: talaj, lólengés, gyűrű; nők: ugrás, felemáskorlát) Május 29. 13:30-17:00, szerenkénti döntők; 2.nap (férfiak: ugrás, korlát, nyújtó; nők: talaj, gerenda)