A hokis komoly erősítést jelenthet az újjáalakuló dunaújvárosi együttesnek, amely a szeptemberben induló bajnokságban – információink szerint – a középmezőnyt célozza meg. Embrich a Helsinki IFK akadémiáján kezdte karrierjét, majd Ässätbe, később a Jokeritbe igazolt.

Eric Embrich a finn másodosztályból érkezik Fotó: DAB

Előbbinél bemutatkozhatott a finn első osztályban, míg utóbbival megtapasztalhatta a KHL világát is, hiszen a finnek a Jokerit az orosz bázisú, az NHL után a világ második legerősebb bajnokságának tartott KHL-ben is jégre korcsolyázhatott.

Az Acélbikákhoz a finn másodosztályból, a Mestisből, egészen pontosan a Kiekko-Vantaa csapatától érkezik. A HIFK-nél végigjárta a szamárlétrát úgy, hogy az U16-tól az U20-ig minden korosztályban szerepelt a finn válogatottban. Érdekesség, hogy a korábban igazolt három finnhez hasonlóan ő is játszott a TUTO-ban.