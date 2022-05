Hamarosan élesbe fordul az idei triatlonszezon. A Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület tagjai azonban már az elmúlt hetekben is számos remek eredményt szállítottak az úgymond alapozó versenyeken. Eredménysoroló!

Füzesy Dávid még április végén állt rajthoz a VII. alkalommal megrendezett móri Ezerjó félmaratonon, ahol nem talált legyőzőre.

A megyei félmaratonos rapid turnét Füzesy május 8-án Székesfehérváron, a Cerbona félmaratonon folytatta. Itt az abszolút és férfi mezőnyben a második helyet gyűjtötte be 01.24:37-es idővel. Szintén ezen a huszonegy kilométeres kihíváson zárt előkelő pozícióban a ­DTSE színeiben Vadász Ildikó, aki a hölgyeknél ezüstérmet szerzett. Szintén a dunaújvárosi klub színeit képviselte Dankó Dia, aki a középmezőnyben fejezte be a megyei seregszemlét.

Már májusban megszületett a DTSE első országos bajnoki dobogós eredménye. Burkovics Márton kategóriájában (felnőtt férfi 1) a második lett a tabi eXtreme­ManD80-as duatlon országos bajnokságon.

Füzesy Dávid a móri Ezerjó félmaraton dobogójának tetején