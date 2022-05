A felnőtt és ifjúsági korosztályokban a maraton-kontinensbajnokságon való részvétel a tét, amíg a fiatalabb korosztálynak az értékes helyezések és érmek. A dunaújvárosi szakosztályt a versenyen több mint negyven versenyző képviseli.

Azaz lesz még egy tétje a viadalnak, ugyanis most dől el az is, hogy Boros Adrián, vagy Noé Bálint képviseli férfi kajakban Magyarországot az alabamai világjátékokon. A képlet egyszerű: aki Győrben előrébb végez K-1 21 kilométeren, az utazhat majd nyáron az Egyesült Államokba. Az előzmény, hogy a tavalyi vb-n Boros megszerezte a kvótát, néhány hete a válogatónak minősülő kaposvári versenyen viszont Noé győzött, ezért kell ma szétlövést rendezni.

Egyébként ezen a versenyen a DKSE kiválósága, a világ és Európa-bajnoki érmes Máthé Krisztián harmadik helyen ért be a célba, Borost is megelőzve, aki ma ismét ott lesz a 21 kilométeres mezőny rajtjánál.

– Ugyan bronzérmes lettem az előző válogatón, viszont a klasszikus maratonisták közül az első, de jött előttem ugye Noé Bálint és Varga Ádám, akik nem „gyenge” eredményekkel rendelkeznek. Most ugye ismét indulnak, de szerintem egymásra fognak figyelni a világjátékok miatt. Esetleg, ha Vargáék elém kerülnek, akkor a harmadik hely is Eb-t érhet, mert szerintem ők a síkvízi, gyorsasági versenyeken indulnak inkább. Ám nem az a cél, hogy harmadik-negyedik helyezett legyek, hanem minél előbb végezzek, de az lenne a legjobb, ha végre nyernék már egyesben magyar maratoni bajnokságot. Szombaton aztán harminc kilométeren Aranyosi Gáborral az Építők Margitszigetből a kajak párosban is érdekelt leszek, pedig nem terveztem ebben a számban indulni. S ugye jönnek majd a fiatalok, igyekeztünk minél nagyobb csapattal indulni, hiszen lehet gyűjteni a pontokat az egyesületnek. Mivel a tavaszi alapozás végén vagyunk, annak a végére teljesen belefér, hogy maratonon vegyenek részt a a gyorsasági versenyzők. A kicsiknek például kétezer méter a táv, edzésen is mennek ennyit simán – mondta Máthé Krisztián lapunknak.

A bajnokságon rajthoz állnak a Rácalmás SE és a Dunaföldvári Kajak-Kenu SE képviselői is. Előbbiek tizenhárman, utóbbiak tizennégyen vesznek részt az ob-n.

Pénteken Csehországban pedig Hajdu Jonatánék kezdenek a világkupán

A DKSE-hez kapcsolódik, hogy szintén ma kezdődik Csehországban az első világkupaverseny. Itt a magyar válogatott tagja, Hajdu Jonatán Fekete Ádámmal C-2 500 méteren méreti majd meg magát. A fiúk pénteken délelőtt rögtön az első előfutamban érdekeltek lesznek, ahonnan a győztes jut csak egyből a fináléba, a 2–7. helyezett a délutáni középfutamokba. Az olimpiai szám B és A döntőjét szombaton rendezik meg.