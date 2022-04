A keddi nulladik nap után, amikor csak időfutamokat rendeztek az Arany Üst gyermek- és serdülőkorosztálynak rendezett úszóversenyen a Fabó Éva Sport­uszodában, tegnap megkezdődött a nagyüzem. Délelőtt az előfutamokat tartották, délután jöhettek a döntők. Előtte azonban hivatalosan is megnyitották a 41. Arany Üstöt. Először Motyovszki Mátyás, a dunaújvárosi önkormányzat képviselője köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, örömmel látja, hogy milyen lelkes és felkészült versenyzők bizonyíthatnak majd az Arany Üstön.

Ezután Mátyás Gábor, a Dunaújvárosi KSE ügyvezető elnöke arról beszélt, hogy a negyvenegyes szám önmagáért beszél.

– Itt mindenki nyertes, hiszen rengeteget edzenek a versenyzők, és ezzel sokat tesznek az egészségükért. Vannak olyanok is, akik már most komoly célokat tűztek ki maguk elé, kívánom, hogy mindenki elérje célját.

Azután az első a számban a 400 méteres serdülő fiú vegyesúszásban rögtön megszületett a DKSE első aranyérme. Kovács-Seres Hunor (serdülő), a dunaújvárosiak egyik legnagyobb ígérete rajt–cél győzelmet aratott. Később Bor Tamás (gyermek) 100 mellen bizonyult a legjobbnak. A folytatásban ma és pénteken is 9 órakor kezdődik az Arany Üst programja.