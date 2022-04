Az U25/B női jégkorong-bajnokság bronzcsatájának első találkozóját Szekszárdon 2–1-re nyerte az Angels. Szerdán, Veszprémben játszott a második találkozón pedig el is döntötték a párharc sorsát az újvárosiak.

Rampage Womens Hockey – Angels 2–6 (1–1, 1–4, 0–1)

Dunaújváros: Müller (Fe­jér) – Gubits (1), Jakab 1, Cselényi (2), Kováts 2, Szilágyi 2 (1) – Balogh (1), Portik (1), Dávidházi 1, Herku, Palkó – Barna Lukács, Vincze. Vezetőedző: Győri Tamás.

A Rampage gólszerzői: Rózsa, Zsobrák.

Az első harmadban még tartotta magát a Rampage, a második 20 percben azonban kinyílt az olló a két csapat közt (2–5). A záró játékrészben is magabiztosan játszott Győri Tamás együttese, és megérdemelten szerezték meg a bronz­érmet.

A férfi ob II-ben érdekelt Worm Angels csütörtökön este nem hagyott kétséget afelől, hogy jelenleg jobb csapat a PHC-nál, és magabiztosan húzta be a harmadik, döntő találkozót Szekszárdon.

Worm Angels – PHC 6–1 (1–1, 1–0, 4–0)

Worm: Pinczés – Láng Cs., Lencsés 1 (1), Borbás (2), Kiss 1, Papp – Bogó (1), Gebei (1), Azari 2 (1), Szepessy B. (1), Szepessy M. 1 (2) – Bába, Krukk, Gröschl, Jelinek 1.

Vezetőedző: Láng Zoltán.

A pesterzsébetiek gólját Szeredi Gergely szerezte.