Jégvirágok – Angels 0–5 (0–2, 0–0, 0–3)

Angels NJSE: Fejér (Müller) – Gubits, Jakab, Dávidházi 1, Kováts 2, Szilágyi 1 – Tóth, Tőkési, Cselényi, Herku, Palkó – Barna, Vincze 1. Vezetőedző: Győri Tamás.

Kováts Andrea két gólt szerzett az ajkai visszavágón Fotó: Laczkó Izabella

Az 5. percben Kováts Andrea révén megszerezte a vezetést az Angels, a 15. percben pedig Szilágyi is betalált, így kétgólos előnnyel mehettek pihenőre az újvárosiak.

A második harmad is erős An­gels-fölényt hozott, Győri Tamás tanítványai tizenöt kapura lövéssel próbálkoztak, ám újabb újvárosi gól nem született. A záró húsz percben ismét beindult a góltermelés, és ezzel el is dőlt a párharc sorsa. A 43. percben Kovátsnak összejött a duplázás, majd Dávidházi, továbbá Vincze is betalált a Jégvirágok kapujába, így a negyeddöntőt könnyedén, két sima győzelemmel, tizenegy lőtt és nulla kapott góllal abszolválta az An­gels csapata.

Szintén a legjobb négy együttes között folytathatja a küzdelmeket a Debrecen, továbbá a Hatvan együttese is. A fennmaradó egy helyről a White Sharks és a Rampage párharca dönt majd.