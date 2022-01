Ráadásul azáltal, hogy tizennégy játékosát nélkülözve a Kohász kikapott a Vasastól, így az a mindenki által előre bekalkulált két pont most hiányzik az egyenlegből. Ezért is lesz különösen nagy értéke a vasárnapi győzelemnek, különösen, hogy a Kisvárda egy ponttal áll a DKKA előtt, így dunaújvárosi siker esetén előzhet Vágó Attila csapata, sőt, egészen a hatodik helyig ugorhat előre, a Siófokot és az MTK-t is „átugorva”.

Szalai Babett gólerősen, remekül játszott a kupameccsen Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Egyébként a Kisvárda szintén sikerélménnyel várhatja az összecsapást, ugyanis szintén továbbjutott a Magyar Kupa legjobb nyolc együttese közé. Ráadásul a forduló legnagyobb meglepetését okozva, megverték az Európa Ligában szereplő Mosonmagyaróvárt 31–24-re. A félidőben még döntetlen volt az eredmény, a második harminc percben aztán hengerelt a Kisvárda. Ami a többi eredményt illeti, a Siófok nyolccal nyert (32–24) a Vasas otthonában, a Váci NKSE könnyedén, 41–19-re győzte le, s ejtette ki a másodosztályban szereplő Kozármislenyt.

Szóval ilyen előzmények után jön a felek első meccse a bajnokságban. A DKKA számára ismét kérdés lesz, mint az MTK ellen, hogy a szakvezetők miként tudják forgatni a csapatot és beosztani az erőket, miután a sérülések, betegségek után visszatérők fizikailag még nem bírnak hatvan percet. Szerdán mindenki hozzá tudott tenni a sikerhez, igazi csapatmunka volt a győzelem, ugyanez kell vasárnap is.

A 13. forduló párosítása: Győr – DVSC, Siófok – Vasas, Alba Fehérvár – Mosonmagyaróvár, Vác – FTC, Budaörs – Érd, Szombathely – MTK.

A bajnokság állása