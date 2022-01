A Tüskecsarnokban rendezett harmadik randevún azonban már összejött a visszavágás a „kanadaiaknak”.

KMH SE – Worm Angels 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

Dunaújváros: Pinczés – Gebei, Hüffner, Borbás, Domokos, Papp – Bogó, Láng, Szepessy M., Szepessy B., Tamás – Kedves, Bába, Gröschl, Tarcsi. Vezetőedző: Halász Ákos.

A KMH gólszerzői: Haider, Vizi, Takács.

Több kulcsjátékosát is kénytelen volt nélkülözni Halász Ákos, ám ennek ellenére kiegyenlített játékot hozott az első húsz perc, amely egy gólt hozott: Vizi Ádám vette be Pinczés ketrecét. A második harmadban is keményen küzdöttek a felek, hiába alakítottak ki több ígéretes helyzetet az újvárosiak, az újabb gólt Haider révén a házigazdák szerezték (2–0). A záró játékrészben próbálkozott a Worm becsülettel, sajnos eredménytelenül. A hajrában Kedves kiállítása ellenére Pinczés lekorcsolyázott, Takács pedig egy üres kapus góllal lezárta a találkozót (0–3). A Worm Angels vasárnap este Szegeden játszik.