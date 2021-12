Országos szintfelmérőt és szakmai napot rendezett a közelmúltban a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség a DKSE tornacsarnokában. A dunaújvárosi eseményen négy egyesület tanulásban és értelmileg akadályozott versenyzője adhatott számot tudásáról, sportolói képviseltették magukat, köztük a helyi Mozdulj Diák DSE.

A megmérettetés célja az volt, hogy az olimpiai ciklus felén túljutva lássák, ki, milyen szinten tart a gyakorlatok versenyen történő bemutatásában. Ugyan a koronavírus miatt kevesebben voltak a résztvevők, de ahogy általában, most is látni lehetett szép, kidolgozott gyakorlatokat és olyanokat is, amiken van még mit javítani. Azonban a lényeg, hogy ismét mindenki lelkesen versenyzett, és igyekezett a tőle telhető maximumot nyújtani.

Volt, aki abban fejlődött, hogy már szebben, technikásabban tornázott, mint az előző versenyen. Más az egyes szint után mostanra igyekezett megtanulni a nehezebb szintű gyakorlatokat. Olyan versenyző is akadt, akinek sikerült pluszpontot érő elemet, elemeket beépíteni a gyakorlatába.

Végül a helyi csapat, Salamonné Szabó Éva tanítványai összesen huszonkét arany-, nyolc ezüst- valamint három bronzéremmel az első helyen zárták a viadalt.

A Mozdulj Diák DSE eredményei.

Nők II. szint, 1. divízió: Latinovics Lívia 4 arany, 1 bronz. Lieber Nikolett 1 arany, 4 ezüst. I. szint, 1. divízió: Gulyás Noémi 4 arany, 1 ezüst, Geracsek Mira 3 ezüst, 2 bronz. I. szint, 2. divízió: Sáfár Virág 5 arany.

Férfiak I. szint, 1. divízió: Boromisza Krisztofer 5 arany, Bíró Dominik két 4. hely.