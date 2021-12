Elégedett volt a látottakkal Jordanov Zoltán, a magyar női utánpótlás szakmai igazgatója is. – Több szempontból is érdekes volt a verseny. Egyrészt ez volt a csb utolsó fordulója, az egyik utolsó hazai versenye ennek a korosztálynak. A másik aspektus, hogy innen nagyon sokan lépnek majd fel ifibe. A 2008-as születésűek pedig már EYOF – Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál – és ifjúsági Európa-bajnoki korosztály, tehát a válogatott szempontjából is hasznos seregszemle volt a mostani – zárta mondandóját a szakvezető.