Az Iváncsa elleni teljesítményt a következőképpen értékelte Varga Balázs vezetőedző. – Ahogy vártuk, egy nagyon jó ellenfél ellen, kiélezett mérkőzést játszottunk. Jól kezdtünk, majd elkövettünk néhány egyéni hibát, amiből „ránk jött” az ellenfelünk és komoly gondokat okozott. Szerencsére kapusunk, illetve a védelemben valaki mindig segíteni tudott. Ezért is vagyunk erősek, mert a nehéz pillanatokat is átvészeljük. Segítjük egymást, ami egy jó csapat egyik ismérve. Az első félidőben nem voltam elégedett a támadó szekcióban játszók teljesítményével. Úgymond focizgattunk, ami nem elég ahhoz, hogy gólokat szerezzünk. A félidőben változtattunk, majd a hetvenedik perc körül ismét húztunk egyet taktikailag, ami jónak bizonyult, hiszen Székely Benedek gyönyörű gólt szerzett. A második félidőben előrefelé sokkal többet nyújtottunk és az utolsó pillanatig nagyot küzdöttünk. Kilencvenhat percig tartott a mérkőzés, s az utolsó időszakban a védelmünk nagyon jól zárt és a csapat „eleje” is mindent megtett annak érdekében, hogy megtartsuk a vezetésünket. Ebben az időszakban egy nagybetűs csapatot láttam, aminek nagyon örülök. Egy kiváló együttes ellen szereztünk, nagyon értékes három pontot.

Báló Tamásék az újabb három ponttal tovább zárkózhatnának a vasárnap csak döntetlent játszó listavezetőre

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap