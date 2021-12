foci 2021.11.23. 19:06

Megérdemelt kulcsi siker

Gólokban gazdag mérkőzéseket láthattunk a Fejér megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság déli csoportjának 14. fordulójában is. A Sárszentágota tizenkettőt rúgott az utolsó előtti Dégnek. A Kulcs szomszédvári rangadót nyert, a Lajoskomárom II és a Ráckeresztúr is ötször vette be ellenfele kapuját. Az Alap – Dinnyés találkozón szoros küzdelem döntött a három pontról. Meglepetésre az öt hellyel hátrébb lévő Dinnyés vigadhatott hazafelé.

Az utolsó előtti fordulót követően még egyáltalán nem tisztul a várható helyezések képe, mivel a harmadik Beloiannisznak két mérkőzése is elmaradt. Továbbá Alap, Besnyő, Baracska, Dég és Tác-Csősz is egy-egy mérkőzéssel adós még.

Nagy érdeklődés várta a Kulcs – Rácalmás rangadót, hátha a vendégegyüttes visszavág a tavasszal elszenvedett 3–1-es vereségért.

Kulcs – Rácalmás 5–3 (2–0)

Kulcs: Erdélyi – Varjú, Godó, Ócsai, Szekszárdi, Cserkuti, Molnár, Mácsfalvi, Simon (Németh 57.), Nyárasdi (Osváth 61.), Balla.

Rácalmás: Farkas – Szántó, Decsi, Juhos, Balogh, Hír, Suplicz, Bartók (Nyul 23.), Gergelyfi (Hatvany 46.), Horváth (Szabó Z. 73.), Illés (Kis-Szabó Zs. 30.).

A 19. percben Godó jobb oldali szögletből becsavart labdája nyitotta a gólok sorát. A 26.-ban Cserkuti középen kapott eltalálható labdát, és így már kétgólos előnnyel vezetett a hazai gárda. Az 50. percben egy vitatott szabadrúgás reklamációja miatt a rácalmási Szántó Jánost küldte piros lappal öltözőbe Kocka László játékvezető. A szabadrúgás után a kipattanót Godó küldte vissza kapásból a felső léc alá, 3–0. A 62. percben buktatásért tizenegyest rúghatott a Kulcs, a lehetőséget Balla értékesítette a kapus mellett laposan ellőve, 4–0. A 65. percben Mácsfalvi fejezte be a kulcsi gólgyártást. A Rácalmás tíz emberrel is próbált az eredmény után kapaszkodni, és Horváth találatával, valamint Decsi két góljával meg is közelítette a vendéglátókat. A három pont sorsán azonban ez már nem változtatott.

A hazai csapat jó napot fogott ki, és a vendégek kezdeti veszélyes helyzetei ellenére végül ötöt vágott a szomszédvárnak. A Rácalmás a második félidőben Szántó kiállítása és a hazai 5–0-ás előny után feltámadt, és a csökkenni látszó kulcsi ambíció mellett három gólt is belőtt. A kései igyekezet azonban már nem volt elég az egyenlítésre. Ráadásul az utolsó percekben a kulcsi együttes még okozott forró perceket a vendégkapu előtt. Az utóbbi tény azonban már nem változtatott a végeredményen. A vendéglátó a mérkőzés nagy részében uralta a játékot, így megérdemelten írhatott három pontot a találkozó végén.

Horváth László edző, Kulcs: – A kezdésnél rezgett a léc, és nagyon örülünk, hogy nem ellenfelünk szerezte meg a vezetést. A helyzet megoldása a kapusunkat dicséri. A második félidő derekáig jól játszottunk, de utána 5–0-nál már csökkent a koncentráció. A végeredmény azt is megmutatja, hogy edzés nélkül ebben az osztályban sem lehet pályára lépni, így az eredménnyel elégedett vagyok, a mutatott játékkal azonban nem teljesen.

Boncz Gábor rácalmási edző betegállományból adott értékelést: – Sajnos többeket is betegség tartott távol a szerepléstől. A két kihagyott helyzetünk sajnos meghatározta a mérkőzés végkimenetelét, továbbá persze nem hiányzott a kiállítás sem. Lehetett volna szorosabb is az eredmény. A Kulcs szép játékkal, győztes rangadóval búcsúzott a hazai közönségtől

Fotó: Horváth László

