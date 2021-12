– Próbálkoznak becsülettel, persze, vannak hibáik, de nekünk is. Hiszen az ob I más kávéház, ahol más a tét és az elvárás, mint utánpótlásban. Nyerni kell, teljesíteni kell. Ezt nehéz átlépni és megtanulni azt is, ha helyzetbe kerül valaki, akkor legyen olyan bátor, és vállalja el a lövést, még ha nem is sikerül. Védekezésben pedig legyen képben annyira, hogy a stressz ne okozzon kihagyást. Persze, ezen mindenki átesik egyszer. Ez a szezon ráadásul annyival még nehezebb, hogy általában augusztus végén elkezdődik a felkészülés. Most viszont szinte egyből beestünk az első bajnokira. Azonban kezdenek belelendülni, egyre ügyesebbek, ahogy egyre több tétmeccs van mögöttük, kezd összeállni a csapat és a védekezés is. A kapuban is két újoncunk van, akik nagyon szeretnek dolgozni, aminek nagyon örülök. Az idő nekünk dolgozik, bízom benne, szombaton este újabb bizonyságát tehetjük, hogy jó és eredményes úton járunk.

Garda Krisztina kemény meccset és hazai győzelmet vár

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap