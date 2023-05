A vízparti emlékhelyen tett februári látogatásunk alkalmával harmincnégy emlékhelyet számoltunk meg. Áprilisi ott jártunkkor nem volt kevésbé szomorú a látvány a parton. De a mindenki számára kedvező megoldás még akkor is váratott magára. Most, egy hónappal később az árhullám az illegálisan állított emlékeket is elérte és a víz alatt vannak. Írott és íratlan törvény, hogy megadjuk a tiszteletet az elhunytaknak. A kompkikötőnél tapasztalt azonban szomorú és méltatlan állapot élőkre és holtakra nézve egyaránt. De a Duna nem ismeri a szabályokat.