A világ minden pontján az autizmus spektrumzavarral élők és családjaik kerültek fókuszba vasárnap, az autizmus világnapján. Az országban körülbelül 160 ezer embert érintő fejlődési rendellenesség igencsak változatos mértékben létezik, szinte mindenkinél máshogy jelentkezik. Általában már gyermekkorban azonosítható, de vannak, akiket csak később, felnőttként diagnosztizálnak. A világnaphoz kapcsolódó kezdeményezésekhez minden évben globálisan és országszerte is rengetegen csatlakoznak, hozzájárulva ezzel az állapot megértéséhez és elfogadásához. A jeles nap célja, hogy összefogással egy olyan világot teremtsünk az autizmussal élők számára, amelyben sokkal könnyebben boldogulnak, érvényesülnek.

Szimbólumos kitűzőt ajándékoztak a jelenlévőknek indulás előtt Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A világnappal kapcsolatos egyik népszerű, figyelemfelkeltő kezdeményezés az úgynevezett Ragyogj Kéken Kampány (RKK), amely arra ösztönöz mindenkit, hogy kékbe öltözve mutassák ki szolidaritásukat a spektrumon élők iránt. A Jószolgálati Otthon idén is csatlakozott az ismert kampányhoz, ugyanis a hétfőre szervezett, autizmust támogató sétán több gondozó és lakó is kék színben pompázva vett részt, de az eseményen a Széchenyi István Gimnázium néhány diákja is jelen volt, kék ruhában, kiegészítőben. Indulás előtt az összes jelenlévőnek szimbólumos kitűzőt ajándékoztak, amiket egytől egyig mindenki kabátjára helyezett, ezzel szemléltetve támogatásukat. A résztvevők fél 9-kor startoltak el a Liget közi intézmény elől, és egy jó hangulatú sétát követően a Bercsényi úti ápoló otthonhoz érkeztek, ahol a résztvevők egy kiállítást is megtekinthettek. Ezt követően a Jószoli gondozottjainak további programokkal, különféle csapatépítő játékokkal kedveskedtek. A sétát követően a Liget közi otthon előtt különleges vásárra várták az érdeklődőket, ahol a gondozottak által készített, elbűvölő fa dekorációkat lehetett beszerezni, támogatva ezzel a Jószolgálati Otthont és lakóit.