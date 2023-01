– Hogyan tudunk megszabadulni a fölösleges kilóktól?

– Én is általában ezzel a kérdéssel szoktam a leggyakrabban találkozni, hogyan lehetne egyről a kettőre testsúlyt csökkenteni. Ez valóban nagyon aktuális ebben az időszakban, mert mindenki új és tiszta lappal szeretné kezdeni az új évet. Nagyon fontos utánajárni, hogy pontosan mekkora testsúlytöbbletről van szó. Az eredményes, hosszú távon fenntartható testsúlycsökkentés kulcsa egyértelműen az életmódváltás. Ennek megvalósításában mindenképpen érdemes szakember, dietetikus segítségét kérni, hiszen ez akkor a leghatékonyabb, ha személyre szabott módon történik. Ehhez egyebek között ismerni kell, hogy a fogyni vágyó milyen napi rutint követ, milyen ételeket fogyaszt, mi illeszthető be az étrendjébe.

– Mi, magyarok nem szívesen megyünk orvoshoz, inkább az interneten keresünk megoldást a problémáinkra.

– Sokan a Google segítségével próbálnak lefogyni. Olyan népszerű diétákat keresnek, amelyek számukra szimpatikusnak tűnnek. Ezek azonban általában egyhangú és erősen monoton étrendet jelentő diéták, amelyek az éppen aktuális problémára kínálnak akut megoldást. Ez valószínűsíthető, hogy nem lesz hosszú távon fenntartható és eredményes. Mindemellett, köszönhetően a szélsőséges, többségében egyoldalú táplálkozásnak, hiánytünetek, mellékhatások léphetnek fel. Nekik első körben azt javasolnám, hogy kizárólag megbízható internetes forrásból tájékozódjanak. Az okostanyer.hu oldalt nyugodt szívvel tudom ajánlani, hiszen javarészt a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, egy szakmai szervezet készítette. Itt egyszerűen, érthető módon tájékoztatják az érdeklődőket. Az okostányér a hazai, érvényben lévő táplálkozási ajánlás, amely folyamatosan frissül. Látványos infografikákkal szemléltetik, hogy egy nap minek és milyen arányban, mennyiségben kellene a tányérunkon lennie. Kiindulási alapnak tökéletesen megfelel.

Fontos a sikeres diétához, hogy mit eszünk Fotó: Shutterstock

– Milyen divatdiéták vannak, amelyeket nem javasol?

– Amit mostanában többen kedvelnek, a ketogén diéta alapvetően epilepsziás betegek kezelésére született. Ez nem az a kategória, ami mindenre is jó. Divatos még a Carnivore diéta is, ami a vegán étrend ellentéte, hiszen itt kizárólag állati eredetű ételeket fogyasztanak, gyakran nyersen. Általánosságban nem ajánlanám ezeket a szélsőséges diétákat, de ha valaki mégis ragaszkodik, mondjuk a ketogén étrendhez, mert ebben találta meg azt a szemléletet, amivel úgy érzi, hogy hosszú távon azonosulni tud, akkor is azt javasolnám, hogy forduljon dietetikushoz. A szakember segíteni fog abban, hogy a zsírsavarányokat úgy állítsa be, hogy az optimális legyen a fogyasztó számára.

– Miért fontos az életmódváltás?

– Az elhízás és a túlsúly melegágya a civilizációs betegségeknek. Itt a nem fertőző krónikus betegségekről van szó, például a magas vérnyomásról, vagy a kettes típusú cukorbetegségről, de említhetnénk az endokrinológiai, vagy daganatos megbetegedéseket is. Preven­tív szemlélettel érdemes életmódot váltani, hogy megelőzzük az említett betegségek kialakulását. A táplálkozás mellett az életmódváltás másik pillére a mozgás. Az okostányér még a mozgásra is kitér. Érdemes olyan mozgásformát választani, amit kedvelünk és hosszú távon sem megterhelő, különben a motivációnkat fogjuk veszíteni. Ez lehet a sétálás, a túrázás, nordic walking, az úszás, de akár a tánc is. Idősebbeknek különösen tudnám ajánlani, hiszen az egyensúlyérzék megtartásában is segít. De az uraknak sem kell félni a házimunkától, ez is fizikai aktivitásnak számít, ráadásul még a párjuknak is besegítenek.

– A magyar társadalomban milyen arányt képviselnek a túlsúlyos, magas vérnyomásos, vagy cukorbeteg emberek?

– Oktatok külföldi hallgatókat is, és meg szoktam kérdezni őket, hogy mi az, ami elsőre szembetűnik nekik rólunk, magyarokról. Ha nem is az első, de a második észrevételben elmondják, hogy gömbölydedebbek vagyunk. Ezt sajnos a statisztika is igazolja. A férfiak esetében a népesség hatvan százaléka, a hölgyeknél ötven százalék együttesen az elhízott, túlsúlyos emberek aránya. Három és fél millió ember érintett Magyarországon a magas vérnyomást tekintve. A kettes típusú cukorbetegek egymillió fölött vannak. Ezek csak a diagnosztizált betegek.

– Hogyan tud nekik segíteni a dietetikus?

– Az ő terápiájuk több ­lábon kell, hogy álljon, a gyógyszeres kezelés mellett, a már említett mozgás és dietetikus ­tanácsait követő étrend, táplálkozási szokásokban történő módosítások jelentenek segítséget. A szakember, aki a különféle betegségek táplálkozási oldalról való támogatására szakosodott, rendkívül jól ismeri az élelmiszerek összetételét, a nyersanyagok táplálkozás-élettani megítélését, valamint azt, hogy ezeket hogyan befolyásolja az elkészítés. Meglehet, elsőre talán úgy érzi a laikus, hogy ezt játszi könnyedséggel ő is megoldja, de idővel nagyon gyakran az történik, hogy kifogynak az ötletekből. Ezt az követi, hogy ­páciensek lelkesedésüket, vagy éppen az együttműködésre vonatkozó nyitottságukat veszítik el az unalmas, egysíkú étrendtől. A dietetikus ennek megelőzésében is tud segíteni, hiszen több ötlettel, étrendi javaslattal képes segíteni.

– Számomra meglepetés volt, hogy a kutyák táplálásáról írt korábban. Hogyan jött a téma és miért fontos ezzel foglalkoznunk?

– Nagyon szeretem a kisállatokat, ez az érdeklődésem alapja, ami egy határterület a szakmánkat illetően. A PhD kutatásomban azt vizsgálom, hogy a kisállattartók divatdiétája hogyan jelenik meg a kedvencüknél, és ennek milyen vonzatai vannak. Olyan könyvet igyekeztünk megírni, ami kézzelfogható tippeket és javaslatokat ad a gazdiknak a táplálást tekintve a tudományos kutatások eredményeit felhasználva.

– Milyen gyakran látogat haza?

– Édesapám, Vékony László és anyai ágról a mamám és a papám is itt lakik még Dunaújvárosban, keresztanyukám pedig Kulcson. Sokkal többször szeretnék hazajönni, de két-három havonta tudok csak. Most is meglátogatom őket, ha már itt vagyok a podcast és az interjú miatt.