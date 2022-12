A színházteremmé avanzsált aulában nem sok szabad hely maradt, lényegében minden ülőhelyet elfoglaltak a rokonok, de többen állva nézték végig a műsort. A megjelenteket Lengyel Szabolcs Micsi, az együttes vezetője köszöntötte, felidézve, hogy ilyen körben két éve nem találkozhattak. Az est folyamán a legkisebbektől a legnagyobbakig összesen tizenegy műsorszámot adtak elő a táncosok. Sikentáncz Szilveszter: Kalocsai táncok; Farkas Dóra és Szabó Dorka: Utazás; Hoffner Nikolett és Lengyel Szabolcs Micsi: Csúfolódó; Molnárné Hortobágyi Brigitta és Molnár Gábor: Palatkai táncok; Szőke Genovéva és Orgovány Zoltán: Táncok Sárközből; Lengyel Szabolcs Micsi: Györgyfalvi legényes; Szőke Genovéva és Nevezi Botond: „Elküldték Gyurkát …”; Molnárné Hortobágyi Brigitta és Molnár Gábor: Rábaközi táncok; Szőke Genovéva és Orgovány Zoltán: Mezőföldi táncok; Hoffner Nikolett és Lengyel Szabolcs Micsi: Kicsi másképp; Lengyel Szabolcs Micsi: Öröm tánc Moldvából című koreográfiáinak tapsolhatott a közönség.

A finálé tánc előtt egy rövidebb időre megszakították a műsort, hogy megköszönjék az egész éves munkát azoknak, akik valamilyen területen a legjobban teljesítettek. Elismerést kapott Urbán Panka, Schwarczenbarth Lipót, Wolf Boglárka, Gebei Gellért, Mészáros Zora, Hegedüs Zoé, Takács Bella Hanna, Hegedüs-Szabó Teodóra. Szülői nívódíjas és az együttes „Michelin csillagos” főszakácsa: Schwarczenbarth Zoltán lett. Megköszönték az éves munkát azoknak is, akik segítették az együttest, a „kis tanároknak”, Nevezi Botondnak, ifj. Orgovány Zoltánnak, Szabó Dorkának, Farkas Dorkának, és természetesen az együttes vezetőjének, Lengyel Szabolcs Micsinek, Szőke Genovévának a ruhák makulátlanságáért felelő Szőke Jánosné Marikának, és Kováts Rózsának, aki az MMK igazgatójaként harcol az együttes fennmaradásáért, működéséért.

A Vasas Táncegyüttesért Alapítvány is komoly szerepet tölt be a táncegyüttes életében. Horváth Attila kuratóriumi elnök elmondta, 2007-es megalakulásuk idején azért fogtak össze, hogy pluszforrásokat biztosítsanak a működéshez. Azóta hozzávetőleg 25 millió forint többletbevételt hoztak a Vasas büdzséjébe, hogy ilyen gyönyörű ruhákban, és ilyen minőségben tudják megmutatni magukat, ebben az esztendőben is több mint kétmillió forintot. Mint mondta, ezért köszönet jár a szülőknek, hiszen a jövedelemadó 1 százalékából is komoly bevételük származott a pályázatok mellett. A hét kuratóriumi tag közül kiemelte Orgovány Zoltán munkáját, aki az alapítvány motorja. Az alapítvány is kifejezte köszönetét Kováts Rózsának, aki ha kell, „elmegy a falig” az együttesért.

A Vasas jubileumi műsora nem marad el, várhatóan májusban láthatjuk.