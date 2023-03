Gárdonyi iskola 2 órája

Úgy tűnik, megtalálta a helyét a zeneiskola Jazz Cafe sorozata

Immár nyolcéves hagyományra tekint vissza a Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola kezdeményezése, a Jazz Cafe. Ez idő alatt kinőtte az iskola rendezvénytermét, egy ideje már kereste méltó helyét a városban. Most úgy tűnik, megtalálták, a Gárdonyi Géza Görögkatolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola aulája kitűnő választás lehet. Nettó kétórás játékidővel kávéházi hangulatot ígértek büfével (a Széchenyi Pékség jóvoltából), amit be is tartottak.

Balla Tibor Balla Tibor

Müller Tamás több formációban is ott ült a dobok mögött, tanítványainak nemrégiben szervezett fellépést Fotók: Laczkó Izabella

Egy ilyen alkalom kiváló lehetőség arra, hogy amellett, hogy pazar kikapcsolódási lehetőséget kínálnak a közönségnek, nagyobb nyilvánosság előtt is bemutassák, nagyon is van értelme a zeneiskola tantermeiben folyó munkának, a tanítványok hosszabb-rövidebb idő után már képesek átadni a muzsika élvezetét, hangulatát. A nagyjából egy kiló kenyér áráért jegyet váltó közönség, amely megtöltötte a szenzációs ötlettel rendezvényhelyszínné alakított aulát, lelkesedésével, tapsával bizonyságul szolgált, hogy nem hiábavaló a zenetanulás. A zene kohéziós erejét jól bizonyítja egyébként, hogy a formációkban olyan arcok is feltűntek, akik már kinőttek az iskolás korból, de ennek ellenére még növendékei maradtak a zeneiskolának, de legalábbis erősen kötődnek ahhoz. Ilyen például dr. Beregi Zsolt, aki lényegében általános iskolás kora óta tanul az intézményben, vagy elég ­Schneider Vilmost, Bányász Andrást említeni, akik szintén meghaladták az iskolakötelezett kort, netán Aczél Áron, vagy Murányi Marcell, akik már egyetemistaként térnek vissza. A koncertet stílszerűen egy tanári formáció (Kész Petra ének, Eged Márton basszusgitár, Baruts Bence gitár, Birinyi Ádám zongora, Müller Tamás dob) indította, nivellálva az est színvonalát. A zenés rendezvény tematikája egyszerű volt, a különböző formációkat irányító tanárok (Szabó Attila jazz-pengetős, Birinyi Márk Ádám jazz-zongora, Müller Tamás ütőhangszerek, Balogh Zoltán András fúvósok) kaptak egy-egy blokkot, amiben tanítványaik megmutatkozhatnak, de mindezek mellett a talán legtehetségesebb növendékekből összeállt formáció, a Black Velvet (Csikós Napsugár ének, Járai Marcell basszusgitár, Kiss Gergő gitár, Csarnai Bálint trombita, Forgács Zsombor dob) is kapott egy rövid blokkot, amit a vastapsból és a hallott élményből kiindulva remekül ki is használtak egy Bill Withers- és egy Miley Cyrus-szerzemény pompás előadásával. Murányi Marcell egyetemistaként tért vissza a rendezvényre

Fotós: LI A különböző formációk tagjai (Kiss Gergő gitár, Aczél Áron gitár, Szmrtyka Linett basszusgitár, Bányász András szaxofon, Müller Tamás dob, Orgovány Zoltán gitár, Ábrahám Péter gitár, Ottinger Márton Péter basszusgitár, dr. Beregi Zsolt ének/gitár, Schneider Vilmos bőgő, Murányi Márton ének/gitár, Böszörményi Csilla ének/gitár, Horváth Rebeka zongora, Járai Marcell basszusgitár, Csarnai Bálint trombita, Forgács Zsombor basszusgitár/dob, Szvoboda Ferenc dob) többek között olyan szerzők sikerdalait adták elő, mint Tom Misch, Bobby Hebb, The Animals, Sonny Rollins, Billy Cobham, The Beatles, Sonny Rollins, Joe Henderson, Bennie Moten, vagy Herbie Hancock. Forgács Zsombor több hangszeren is bizonyította rátermettségét

Fotós: LI A záró produkció a hozzávetőleg 15 tagú fúvószenekar ritmusszekcióval (Tágincevá Támilá dob, Bartalos Ádám zongora, Forgács Zsombor basszusgitár/dob, Kiss Gergő basszusgitár) megtámogatott négyszerzeményes minikoncertje volt, amelyet a közönség újrázásra is késztetett, így Herbie Hancock Cantaloupe Islandjének szólóját ekkor már Balogh Zoltán András trombitálta, aki hangszerelője is volt a produkciónak.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!