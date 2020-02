A klímavédelem fontos, soha nem feledkezhetünk meg róla

Kovács Pál, a Miniszterelnökség Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkára a Dunaújvárosi Egyetem diplomaátadó ünnepségén a Paks II beruházás jelentőségét emelte ki.

Az államtitkár a jelenlévő több mint másfél száz diák előtt kijelentette, garantált az utánpótlás, amely a gazdaság további fejlődését biztosítani fogja, ami fontos a társadalom, a nemzetgazdaság szempontjából is.

Megfizethető energia

Milyen lesz a holnap Magyarországa? – tette fel a kérdést az államtitkár. „A jelenleg is magas foglalkoztatás tovább emelkedik, a befektetőket immár nem az olcsó munkaerő vonzza ide, hanem a megfizethető energia. Környezetkímélő elektromos buszok és autók járják a városok utcáit, és ezekbe a buszokba klímabarát módon termelt áramot töltünk. Mindezeknek a megvalósításában pedig éppen a Paks II projekt vállal oroszlánrészt.” – fogalmazta meg Kovács Pál.

Ha egy mondatban kell összefoglalni Paks II jelentőségét, azt mondhatjuk – folytatta a gondolatsort az államtitkár –, hogy atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs rezsicsökkentés, nincs klímavédelem. A paksi atomerőmű a garanciája annak, hogy a magyar lakosság és a vállalkozások áramellátása hosszú távon is olcsó, kiszámítható és biztonságos legyen. A magyar gazdaság hosszú távú versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a háztartások és a hazai vállalkozások olcsó villamos energiához jussanak kiszámítható, hazai forrásból. A Paks II projekt a XXI. század legnagyobb hazai beruházása, amely nemcsak Paksot és térségét lendíti fel, hanem a hazai 40 százalékos beszállítói arány révén az egész gazdaságot. Bizonyos munkákban, például az építő-szerelő bázis létesítése során, a magyar beszállítói arány jelentősen meghaladhatja ezt a 40 százalékot is. Fontos, hogy arra is ösztönözzük a beszállító cégeket, hogy magyarországi telephelyet hozzanak létre, hiszen – mint például a General Electric, a Siemens vagy a Framatome esetében – részben magyar munkaerővel, magyar adóbefizetés mellett történik a beszállítás. Azt is elmondta az államtitkár, hogy a kapacitás-fenntartás komoly nemzetgazdasági előnyökkel jár, amelyet szem előtt is tartanak. Az atomerőművi blokkok létesítése csúcsidőben nyolcezer embernek ad majd munkát, valamint további 10-15 ezer munkahely létesülhet a kapcsolódó feladatoknak és munkáknak köszönhetően országszerte.

Hol tartunk most?

Hol tartunk most? – tette fel a kérdést a hallgatóság előtt Kovács Pál államtitkár.

Mint a válaszában elhangzott, a paksi telephelyen 2019 júniusában munkához látott az orosz fél. Ahogy fél évszázada, az első négy blokk építésekor, most is a felvonulási épületekkel kezdődik a beruházás. Elsőként két irodaépület és egy százfős konyha-étkező épül. Összesen több mint 80 kiszolgáló épület létesül majd: irodaházak, szerelőcsarnokok, raktárépületek. Ezek a létesítmények a két új blokk kivitelezéséhez szükségesek. A felvonulási terület létesítményeinek kivitelezésével párhuzamosan zajlik a két új paksi blokk létesítési engedélyéhez szükséges, mintegy 300 ezer oldalas létesítési engedély iránti kérelem összeállítása. Ennek a dokumentációnak a részét képezi az új blokkok műszaki terve (Basic Design), amelyet a fővállalkozó a múlt év október elején átadott a Paks II Zrt. számára, azokat a projekttársaság hivatalos jegyzőkönyv felvétele mellett befogadta. A műszaki terv terjedelme mintegy 175 ezer oldal. Jelenleg a beruházás már több mint 400 engedéllyel rendelkezik, köztük van a jogerős környezetvédelmi engedély, valamint a telephelyengedély is. 2020. június 30. mérföldkő lesz, ugyanis addig benyújtják a létesítési engedély iránti kérelmet is. Az orosz fővállalkozó által átadott anyagokat a Paks II projekt szakemberei ellenőrzik, ezt követően kerülnek a tervek a hatósághoz, az Országos Atomenergia Hivatalhoz (OAH), illetve az általa felkért nemzetközi szakértőkhöz. Az OAH-nak 15 hónap áll rendelkezésére a tervek értékelésére. Azon dolgoznak, erősítette meg az elhangzottakat az államtitkár, hogy a két új blokk üzemeltetéséről többéves tapasztalattal rendelkezzenek, mire 2032-ben az első, akkorra ötvenéves üzemidejét elérő paksi blokkot leállítják. Eredményesen zárult a felső szintű irányítástechnikai rendszerre kiírt tender is, amelynek győztese a francia–német Framatome–Siemens konzorcium. A turbinákat egy amerikai–francia világcég, a General Electric–Alstom gyártja. Ez is azt bizonyítja, hogy a Paks II projekt egy nemzetközi nagyberuházás, fontos platformot biztosítva a kelet-nyugati gazdasági együttműködésnek.

Klímavédelem – energiabiztonság

Kovács Pál államtitkár a folytatásban arról beszélt, hogy nem feledkezhetünk meg a klímavédelemről. Magyarország közelmúltban elfogadott Nemzeti Energia- és Klímatervének legfontosabb célkitűzése az energiaszuverenitás és az energiabiztonság megerősítése, a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartása, valamint az egyik legfontosabb európai célunk, az energiatermelés dekarbonizálása. Ez csak az atomenergia és a megújuló energiaforrások együttes alkalmazásával lehetséges. Ezek nem egymást kiváltó vagy kizáró technológiák, hanem egymást támogató megoldások, és mindkettő tiszta energiaforrásnak tekinthető. Ma Magyarország villamosenergia-termelésének közel felét a karbonsemleges nukleáris energia adja. A Paks II beruházással ez az arány hosszú távon is fenntartható. Jó tudni, hogy ha világszinten nézzük, az atomenergia adja az áramtermelés tizedét, ám ez egyúttal a tiszta energia harmadát jelenti. Az Európai Unióban pedig a tiszta energia mintegy fele származik atomerőművekből. Fontos adat, hogy 2018-ban az Európai Unióban mintegy 70 százalékkal több villamos energiát állítottak elő atomenergia segítségével, mint amennyit a szél- és naperőművek termeltek együttvéve.

A Paks II nyitva áll a fiatalok előtt

„A Paks II projekt önök előtt is nyitva áll. Számítunk önökre!” – fogalmazott az államtitkár a fiatalok előtt. A projekt különböző életszakaszaiban – a létesítés, az üzembe helyezés és az üzemeltetés során egyaránt – nagy szükség van a szakemberekre. Természetesen nemcsak a projekt­cég kínál elhelyezkedést. A beruházás során számos beszállító létesít telephelyet a térségben és keres az elvégzendő munkákhoz szakembereket. Emellett a szolgáltatói szektor is komoly növekedés elé néz. A beruházás idejére ide érkező munkásokat el kell szállásolni, gondoskodni kell az étkezésükről, oktatásukról, egészségügyi ellátásukról és szabadidejük eltöltéséről. Sok szakembernek ad munkát a hamarosan megépülő Paks–Kalocsa Duna-híd építése is. „A XXI. század legnagyobb magyarországi beruházása valódi kihívás – vegyenek részt benne önök is!” – mondta zárásul Kovács Pál államtitkár.