Volt egyszer egy találkozó: régi volánosok idéztek emlékeket

Volánosok találkozója – többségük így nevezte az összejövetelt, ahová olyan nyugdíjasok jöttek, akik szép emlékeket gyűjtöttek az egykori 14. AKÖV, majd a hasonló sorszámú Volán Dunaújvárosi Igazgatóságának kollektívájában.

Nyilván azokban az évtizedekben is keményen, felelősen kellett dolgozni. A kezdeti években szabad szombat nélkül. Egy-két beszélgetés alapján nehéz megfejteni az akkori munkahelyi titkot, ami a mai napig él az egykori kollégákban. Senki sem az ifjúságát, hanem az egymáshoz kötődő napi kapcsolatuk elmúlását sajnálta.

Etelka a kódolóktól

A régi volánosok nagyot néztek az akasztói találkozójukon, amikor Vida Róbertné Etelka belibbent a terembe. Ránézésre az is gyanús volt, hogy egyáltalán nyugdíjas lehet-e ez a hölgy? Pedig ő is a kollégájuk volt, a munkáját jó részben az adminisztrációban végezte:

– Az érettségi után, 1969-ben kerültem a bérosztályra. Akkor még kézzel végeztük a munkát, néhány év múlva tértünk át a számítógépes rendszerre. Mi lettünk a Kód Csoport, előkészítettük az adatokat a feldolgozásra. Szívesen lettem volna kalauz. Akkoriban a gépkocsivezető csak az autóbuszért, az utasok biztonságáért felelt. Az ő kiszolgálásuk, a menetjegy eladása a kalauz dolga volt. Mozgalmasabb munkakörre vágytam, mint egy irodában ülni, de a főnököm nem engedett el. Nagyon jó közösséget alkottunk. Komoly brigádmozgalomba szerveződtünk, az erősebbek, képzettebbek segítették a gyengébbeket, ami jó érzéssel töltötte el mindkettőt. A sok kulturális és sportrendezvény, a kommunista szombatok és a társadalmi munkák összetartottak bennünket, olyankor senkit nem zavart, hogy szabad­időnk fogyott… Ennek a jó világnak a Gemenc Volánhoz kerülve, a dunaföldvári pályaudvaron vége szakadt. A korábbi összetartozás itt már nem működött. Ott már vezetőhelyettesként dolgoztam. Akkoriban hatalmas átmenő forgalmat bonyolítottunk le. Tiszti iskolát végeztem, a szakmához tartozó ismereteket szereztem. Sajnos a vállalat nem használta ki a megszerzett tudásomat. A korábbi ígéretekkel szemben gyakorlatilag „mindenes” lettem. Számítógép híján fejből kellett a teljes (országos) menetrendet ismerni, vagy bármelyik pillanatban pénzt váltani. Az itteni megbízásom 1981-től 2007-ig tartott. A távozásom után be is zárták a pályaudvart. Szomorú történet lett belőle. A volános időkből, csak a dunaújvárosi szakaszra emlékezek szívesen.

Nagy időket éltünk meg

Vida Róbertet hallgatva úgy tűnik, annak idején jókedvükben jártak be a 14. számú AKÖV-höz. Ez a jó hangulatuk máig megmaradt. Beszélgetésünk során érdekes történetekkel lepett meg bennünket:

– A szakma iránti vonzalmam a dunaföldvári gimnáziumban, másodikas koromban, egy pályaválasztási tanácsadó füzet átvételével kezdődött. Abban találtam meg az autóvillamossági szakmát. Ez a ’60-as évek elején történt, amikor az utakon még ritkán lehetett motorkerékpárt és személyautót látni, de engem már akkor megfogott a világuk. Az én volános történetem 1965-ben kezdődött, akkor kerültem oda. Pontosabban a 14. számú Akövhöz, tanulóként. A TEFU (teherfuvarozás) részlegen kaptunk lehetőséget. A Radarban kezdtünk egy kis telepen, 1971-ben költöztünk ki a ma is ismert, jóval nagyobb területű Volán-telephelyre. Akkor körülbelül négyszáz teherautóra és száz autóbuszra kellett figyelnünk. Az országban található összes típusból voltak kocsijaink, az akkor divatos gépjárművek mind ott sorakoztak. Ebből a sokaságból az Ikarus autóbusz lett a kedvencem. Nem véletlenül volt a maga idejében világhírű. Megbízható és egyszerű konstrukciónak számított. Még tetszetősnek is láttuk azokat. Akkor épült a város, sok munkásra volt szükség, az autóbuszok, vidéki és helyi járatok egyaránt tömve voltak utasokkal. Különleges volt a ZIL és ZISZ teherautó, főleg az étvágya miatt. Minden gond nélkül elfogyasztott ötven–hatvan liter benzint száz kilométeren. A LAZ-autóbuszok a furcsa úttartásuk miatt adtak izgalmas perceket a sofőröknek és az utasoknak egyaránt. Szerettem a szakmámat, nem cseréltem volna el semmi másra. Jó csapat voltunk – és maradtunk máig is. Jó volt találkozni a régiekkel, mert nagy időket éltünk meg együtt.