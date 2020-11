Többmilliós hallgatottság, New York-i felkérés a Békevárosból

A StackOne művésznevű szerzőnek a Spotify zene­megosztón 152.155 hallgatója van havonta, de Magic Fingaz című dala kevés híján négymilliónál járt tegnap, és az Aconitumnak sem kell szégyenkeznie a maga 2.359.753 eddigi hallgatójával, és ezek mellett még két olyan is van, ami közelíti a kétmilliót.

Hallgatóságának egyharmada Sydney-ből, nagyjából ugyanannyi Szin­gapúrból, Los Angelesből, Chicagóból csatlakozik csatornájához. Ezt az elképesztő sikert egy huszonéves fiatalember, Vágó Péter érte el egy Béke városrészi panel nyolcadik emeleti garzonjából.

A tavaly kiadott Dunaújlipótváros című albumánál az volt a koncepció, hogy a Mulató Aztékokból csak a két MC, pHLaT (Osváth Sándor), Tink (Balázsovics Mihály) készíti az anyagokat vele együtt. Viszont Tinknek van egy másik formációja, a Slow Village, ahonnan a három MC, Tink, Nash (Nagy Dénes) és Goulasch (Gergály Norbert) is csatlakozott hozzájuk az Odabent című nótában. A baráti társaságukban akadnak, akik mozgóképpel foglalkoznak, és nekik annyira megtetszett a zene, hogy elhatározták, klipet készítenek hozzá. Jávorszki Kriszti és Szilvás Fanni klipjét – ami még az ő megítélésük szerint is nagyon jól sikerült – elkezdte játszani az MTV. Talán ennek köszönhetően tegnap éppen 430 ezer 674 megtekintésnél tartott a videó. Már arra is nagyon büszkék lettek volna, ha eléri a százezret, de most aztán igazán dagad a keblük.

Amikor New Yorkból keresték meg, azt hitte, ugratják

De nem csak hazai sikereket tudhat a háta mögött. Tavaly a The New York Times újságírója, a Pulitzer-díjas Ian Urbina megkereste őt, ugyanis a The Outlaw Ocean című könyvhöz (ami egyébként az Amazon listáján az év legjobb könyve lett) szeretett volna egy hangulatteremtő zenei csokrot. Péter először persze arra gondolt, hogy ugratás az egész, annyira valószerűtlen volt. Pedig nagyon is valós volt a megkeresés! Őt ráadásul valaki – ma sem tudja pontosan ki – ajánlotta, aki maga is kapott felkérést. Elküldték a könyvet nekik, olvassák el, és a fejezetekhez készítsenek zenéket. Segítségképpen a könyvhöz készült dokumentumfilm hanganyagát is megkapták. Ebből és Ian Urbina szövegeiből kellett beépíteniük részleteket a kész produkcióba. Péter megosztotta az örömét Antal Leventével, aki a Blunt Shelter Recordsnál kiadta Parallax című nagylemezét vinyl hordozón. Elhatározták, hogy ők ketten hoznak össze egy nagylemezt ebből. Bevonultak Levente igencsak jól felszerelt stúdiójába egy hétre, és megírták az anyagot. Elküldték New Yorkba, a továbbiakat – mint például az albumborító, a promóció – már ott intézték.