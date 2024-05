– Végre most én is elégedetten mehetek be az óvodába, ez nekem már bőven nagy öröm. Dénes mindig korrekt sportemberként viselkedett, amikor a múltban a Fradi nyert ellenünk, úgyhogy részemről sem lesz semmiféle zrika – jelentette ki Szappanos, aki a kupadöntő első félidejében, 0–0-s állásnál hárította az előző idény végén a Pakstól a Ferencvárosba szerződő Varga Barnabás tizenegyesét.

A büntetőt csak rosszul rúgni lehet, szerencsém volt, hogy el tudtam találni az irányt. Egy tizenegyes hárítása óriási nagy lutri a kapus szempontjából, örülök, hogy ezúttal én jöttem ki győztesen ebből a helyzetből

– árulta el a magyar kapus, aki pályafutása első nagy sikerét ünnepelhette egy nappal az után, hogy a válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi kedden bejelentette, rá is számít a németországi kontinenstornán.

– Nem szeretném ezt elkiabálni, mert minden nap jön az ember életébe több kisebb és nagyobb akadály. Ezt a pillanatot most ki kell élvezni. Kedd óta tudom azt mondani, hogy egy kicsit önfeledtebb vagyok, tudok végre őszintén mosolyogni. Elég későn kerültem bele a profi futball körforgásába, ha valaki, hát én tudom, hogy minden csak akkor biztos, amikor már visszafelé jössz valahonnan. Továbbra is így állok ehhez – fejtette ki a kapus.

Szappanos Péter kiváló teljesítménye Szoboszlai Dominik figyelmét sem kerülte el, aki a mérkőzést közvetítő M4 Sport Instagram-oldalán reagált a paksiak kapusának teljesítményére.

Természetesen nemcsak Szappanos, hanem az összes paksi játékos dicséretet érdemelt a döntő után, a friss kupagyőztes csapat trénere, Bognár nem győzte méltatni játékosait.

Sztankovics vállalta a felelősséget

A tolnaiak edzője szerint a játékosai minden taktikai utasítást betartottak, és a kiállítás után nagyon fontos volt, hogy fegyelmezetten védekezzenek – írta meg az Origo.

– Ha kellett, akkor csúsztak-másztak, a taktikát maradéktalanul megcsinálták. Ez egy remek közösség, egy nagyszerű csapat. Nagyon jó itt körülnézni, mert sok ember boldog, persze az ország fele szomorú, hiszen a Ferencváros veszített, a másik fele viszont örül. A paksi foci történetében a legnagyobb sikert vitték véghez ma a srácok – mondta el a lefújás után Bognár György, akinek vezetésével a Paks 1998 óta az első olyan csapat, amely csak magyar játékosokkal érte el ezt a bravúrt.

– Próbáltuk húzni az időt a kiállítás után, hogy minél tovább maradjon a döntetlen. Megérte mindenképpen most a védekezőbb felfogást választani, a profi futballban az eredménnyel el kell számolni. Persze alapvetően a régebbi, támadóbb focit választanám, hogy szórakoztatóan játsszunk, mellette persze nyerjünk – tette hozzá a paksiak trénere, aki kiemelte, hogy fontos reálisan értékelniük az eredményt.

– A Ferencváros még mindig előttünk jár, és vannak csapatok, amelyek bizonyos tekintetben szintén előttünk vannak. Az első és legfontosabb lépés a bennmaradás – mondta a jövőre vonatkozóan Bognár György.