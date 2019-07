„Számomra mindig a vásárló volt az első a negyven év során”

Harminckilenc éven át dolgozott jogfolytonosságban ugyanazon a munkahelyen, és nem bánta meg. Igazi kereskedő, aki szívvel-lélekkel szolgálta ki több tízezer vevőjét a város kis abc-iben, az elsőtől az utolsó munkanapjáig. Horváthné Bojsza Máriával, a Vigadó téri Coop ABC immár nyugdíjas eladójával beszélgettünk.

Marika a klasszikus kereskedő mintapéldája. Emberszerető, energikus, szakmailag felkészült, kedves és végtelenül alázatos. Olyan szenvedéllyel mesélt az elmúlt negyven évéről, amilyet nagyon ritkán tapasztalhatunk.

– Egész életében eladóként dolgozott. Hogyan indult a pályája?

– Mindig is vonzott a fehérköpenyes munka, szerettem vásárolni, nézelődni az üzletekben. Ezért is kezdtem el a kereskedelmi iskolát itt, Dunaújvárosban 1976-ban. Egészen más világ volt a régi, akkor még hároméves volt egy eladói képzés, és nagyon komoly tantárgyaink is voltak, magas elvárásokkal.

– Mik voltak az alapvető követelmények, amikkel egy jó eladónak rendelkeznie kellett?

– Fontos volt, hogy rendszeretőek legyünk, megjelenésünkkel is a tisztaságot, igényességet sugározzuk. Tanultunk etikát, eladástant, termék­ismeretet, elsajátítottuk, hogyan bánjunk a különböző vevőtípusokkal. De ami talán a legfontosabb, amit meg kellett tanulnunk, hogy mindig a vevőnek van igaza. Az elégedett vásárló jelenti az igazi sikerélményt. Értük vagyunk.

– Mindig élelmiszerüzletben dolgozott?

– Igen, a Dunakernél, de több üzletében. Egy év kivételével gyakorlatilag az egész pályám során, és büszke is vagyok rá. Húsz évig voltam például a Béke városrészben eladó, a Vigadó téren pedig az utolsó 15 évemet töltöttem és idő közben valamennyi részlegen megfordultam.

Rengeteg embert a szívembe zártam az évek során, a legjobbakat kívánom nekik

– Miben más most kereskedelemben dolgozni, és milyen volt a pályája elején?

– Rengeteg minden változott, már csak az utolsó húsz évben is. A kilencvenes években például volt, hogy harmincan dolgoztunk egy boltban, most hat-hét ember, egy műszakban pedig három. Egy eladóra így sokkal több feladat hárul. Én egyszerre voltam három pultnál kiszolgáló, és sajnos olykor kénytelenek voltak várni a vásárlóim. Ráadásul a kiszolgálás mellett számos más feladatot is el kell végezni.

Horváthné Bojsza Mária immár civilben – a piros kötény vele együtt nyugdíjba vonult Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap– Ön mégis szerette ezt a munkát a nehézségek ellenére is.

– Imádtam! Minden részét, de főleg a vásárlók kiszolgálását. Minden ember más, máshogy kell velük beszélni, de pont ez a szép. Sokan közülük nagyon közel kerültek hozzám az évek alatt, mindig volt egy-két jó szavunk egymáshoz, érdeklődtünk a családról, az aznapi ebédről, bármiről. De nem csak ezt szerettem nagyon, hanem az árumozgatást, a pakolászást, azt, hogy az én területem mindig tiszta és rendezett volt, olyan, ahonnan szívesen választanak árut a vásárlók.

– Nem hallottam még kereskedőt ilyen lelkesen mesélni a munkájáról.

– Megváltozott a hozzáállása manapság már az embereknek. Nálunk még alapvetés volt a hangos köszönés, a teljes körű kiszolgálás, a türelem, az egyenruha viselete, mostanra ezek már elvesztek. Pedig nagyon sok örömöt jelenthet eladóként dolgozni.

– Ki tudna emelni egy kedves emléket, amit eladóként élt át?

– Nem egyszerű, mert nagyon sok volt, mondom azt, ami először eszembe jut. Még a Béke városrészben dolgoztam, a lányaim pedig iskolások voltak még. Tudták, hogy kitűnő eredménnyel zárták a tanévet (mindkettő végig kitűnő volt), és sokan gratuláltak nekem. Anyaként is nagyon jó érzés volt, mert a lányaim a büszkeségeim, de szakmai siker is, hiszen ha nem szeretnének nálam vásárolni, biztosan nem foglalkoznának ilyesmivel.

– Mindig ilyen nagy népszerűségnek örvendett?

– Hála Istennek igen. Tényleg szerettek nálam vásárolni. Valahogy rám ragasztották a Méri becenevet, és mindig mondták, ha meglátták a felvágottas pultot, hogy milyen szép, hogy „ma biztos dolgozik a Méri”. Furcsa, mert soha senki nem hívott így, nem tudom, honnan vették. Marcsi, Marika voltam mindenkinek, csak a vásárlóim becéztek éveken át Mérinek.

– Ha most újra kezdhetné az egészet, akkor is ugyanezt a foglalkozást választaná?

– Ez egy nagyon jó kérdés…jobban belegondolva igen. Igen, mert ez vagyok én. Édesanyám világ életében szalag mellett dolgozott, na, olyan monoton munkát el sem tudnék képzelni magamnak. Meg nekem ugye arra van szükségem, hogy emberek vegyenek körül. Persze a boltban is vannak olyan feladatok, amik a napi rutin részét képezik, de azért mégis mindig akad változatosság, ami miatt egyszerűen nem tud unalmas lenni.

– A gyermekei sosem szerettek volna a nyomdokába lépni?

– Nem, és én sem szerettem volna, ha a kereskedelemben dolgoznának. Egyrészt a megélhetés miatt, mert sajnos az eladók a létminimum körül keresnek. Én sem kerestem sokat, de fiatal koromban ez azért arányaiban véve más volt. Másrészt mert mindig kitűnők voltak, így közgazdászként tanultak tovább. A nagyobb lányom most Adonyban jegyző, a kisebb pedig a Nyíregyháza melletti Sulyánbokorba költözött férjével, ahol őstermelőként kecskéket, baromfikat tart. Sajtot készít, ami egy egész napos elfoglaltság, és azt, meg a csirkéket, tojásokat értékesíti. Emellett van egy csomó örökbe fogadott kutyusa is. Nagy kert, nagy udvar. Szeretek ott lenni.

– Talán ön is szeret az állatokkal, kerttel foglalkozni?

– Igen és szerencsére akármelyik lányomnál vagyok, van erre lehetőségem. Igazi feltöltődés velük lenni.

– Amikor vártam az interjúalanyomra, és ön jött be, őszintén szólva biztos voltam benne, hogy nem önt várom, mert első látásra egyáltalán nem tűnt nyugdíjaskorúnak. Mi a titka?

– Nagyon kedves. Nem tudom, talán az, hogy sokat mozgok, mindig csinálok valamit. Most a kánikulában annyira nem, de szeretek hosszú biciklitúrákra menni. Férjemmel még mindig, de gyerekkorukban a lányaimmal is rendszeresen eljártunk kerékpározni. És nagyon szeretek utazni. Horvátországba 8. éve járunk nyaralni a férjemmel. Sok csodás hely van a világon, de az Adria a szívem csücske. Magyarországon is igazi gyöngyszemeket lehet találni. Legutóbb a Tisza partján, egy Tímár nevű kis faluban ettem nagyon finom halat gyönyörű környezetben. Szellemileg úgy maradok friss, hogy sokat olvasok, és van egy kis reggeli rutinom, ami húsz éve változatlan. Neszkávé, egy tálka müzli és 2-3 oldal keresztrejtvény, és jól indul a napom.

– Elmesélné a nyugdíjba vonulásának történetét?

– A visszaszámlálást 400 napról kezdtem, az utolsó 50-től már csak a munkanapokat számoltam. Az utolsó napomon az egyik lányom megjelent egy csokor virággal, azt kitettem a boltba. Aznap minden 2. vásárlótól személyesen köszöntem el. Jó egészséget és boldog életet kívántam nekik, megköszöntem, hogy éveken át nálam vásároltak, a bizalmukat és a szeretetüket. Írtam egy verset is nekik, ami kint volt a bolt falán. Sokan elérzékenyültek, még egy férfivásárlóm is volt, akinek könny­be lábadt a szeme. Azt mondták, sajnálják, de megérdemlem a pihenést ennyi év után. Virágot, édességet, kis csecsebecséket kaptam, de a legfontosabb a jó szó. Már most hiányoznak. Még fel sem fogtam, hogy nem szabadságon vagyok, hanem nyugdíjas lettem. A legjobbakat kívánom mindenkinek.