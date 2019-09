Négele Tamás előrejelzései meglehetősen pontosak

Hobbija a meteorológia, több időjárási modell alapján készíti előrejelzéseit.

– Mióta érdekel az időjárás?

– 11 éves koromban volt egy nagyon komoly vihar amit Fehérvárcsurgón éltem át nyaralás közben, nagyobb faágakat is letört a viharos szél. Lenyűgöztek a zivatarok, főleg a villámlások. Egyszerre volt szép és félelmetes. Ekkor kezdett el jobban foglalkoztatni az időjárás. Később, ha zivatar alakult, rohantam ki a kertbe, hogy fotózhassam, videózhassam. Természetesen a pusztító viharokat én sem szeretem, de mint minden időjóst engem is érdekel a meteorológia összes területe.

– Az érdeklődést tanulás is követte. Hogyan és kitől tanultál?

– Sokat tanultam a metnet-es kollégáktól, ott már 2004 óta tag vagyok. Eleinte csak olvastam a fórumban, később már ahogy egyre jobban érteni kezdtem hozzá, én is csatlakoztam a társalgásokhoz. És így egyre jobban ment nekem is. Ezek után már az időjárási modellek elemzése is ment. Innentől kezdve már saját magam tudtam „képezni”, sokat tanultam az interneten meteorológiával foglalkozó oldalakról, könyvekből.

Volt, hogy míg középiskolás voltam a nyári szüneteimet csak az időjárás tanulására szántam.

– Úgy tudom, versenyen is megméretted magad. Milyen sikerrel?

– Igen, szintén a metnet oldalon. Igazából ezek „tipp versenyek”. Kétszer vettem részt ezekben. Egyszer első helyezett letem egy másik kollégával fej-fej mellett, a második tipp versenyben 2. helyezést értem el. A tippversenyekben, a zivatarok pontos helyét kellett eltalálni, illetve a K-indexet. A második tipp versenyen azt, hogy országon belül hol, és hány fok lesz a legmagasabb a hőmérséklet

illetve a konvektív hasznosítható potenciális energiát Budapestre egy megadott időpontra.

– Fejér megyében meglehetősen aktív a meteorológia iránti érdeklődés. Gondolok itt a perkátai viharvadász házaspárra, vagy a dunaújvárosi időjósra, Farkas Mikulásra. Ismered őket?

– Igen nagyon régóta ismerem Farkas Miklóst. Szinte „együtt nőttünk fel”. Körülbelül 16 éve nagyon jó barátok vagyunk. Igen ismerem a perkáti házaspárt is, őket facebookról illetve a metnet.hu-ról ismerem, nagyon szép képeket készítenek

és nagyon aktív viharvadászok.

– A facebookon aktív életet élsz, hiszen te üzemelteted a Közép-Dunántúl időjárása oldalt. Milyen visszajelzéseket kapsz az előrejelzéseid kapcsán?

– Csak jó visszajelzéseket kapok, leginkább üzenetben. Illetve sokan üzenetben is szoktak egy adott időszakra előrejelzéseket kérni, de személyesen is sokszor kérnek előrejelzést.

– Milyen eszközökkel rendelkezel az időjárás előrejelzésére?

– Meteorológiai állomással, ezt előrejelzéshez nem lehet / nem szokták használni, hiszen nem arra való. Előrejelzést modellekből készítünk.

– Hogy készül az időjóslat?

– Több időjárási modellből kell készíteni. Több modellt, és több modellfutást kell összevetni, analizálni és a legvalószínűbb forgatókönyv szerint kell az előrejelzést elkészíteni.

Több napra a GFS illetve a GEM, ECMWF modellt kell használni. A fáklya diagramon az ensemble tag átlagai alapján lehet valószínűséget ki következtetni. A nagyfelbontású rövidtávú modelleken 2-3 napra előre lehet „pontosabb” előrejelzést készíteni

mint például az UM, WRF, AROME modell, ezeket általában csapadék, szél, hőmérséklet előrejelzéséhez szoktuk használni.

– Az elmúlt időszak, ez az év, meglehetősen sok időjárási érdekességet hozott. Megemlítenél párat?

– Idén sorra dőltek meg a rekordok. Rekord meleg volt az idei június hazánkban 1901 óta a júniusok sorában. A 2003-as júniusi átlagot 0,32 fokkal múlja felül az idei 22,66 °C fokos átlaghőmérséklet. Hidegrekordok is dőltek meg a nyáron 2019.07.10 és 12.-én Zabaron július 10.-én 3.5 fokig 12.-én 3.8 fokig hűlt a levegő. Július 28-án új napi széllökés rekord is született Kunmadaras településen

ahol heves zivatar vonult át, melyet orkán erejű 144 km/h széllökés kísért. Ez a nyár a rekordok nyara, a felsoroltakon kívűl még sok rekord született, illetve nagyon heves zivatarok is voltak a nyáron, például június 27.-én Szabolcs megyében hatalmas viharok tomboltak, több ház lett szinte lakhatatlan a jégesők, és viharos szél miatt.

– Lassan vége a nyárnak, de mikor jön a valódi ősz?

– A legfrissebb modell futások szerint illetve fáklya diagramokon látszik egy erősebb lehűlés szeptember 3. körül. Ezzel nagyjából 20 fok körüli maximum hőmérsékletek érkeznének, és ezzel együtt csapadékosabb idő is várható. Persze mivel elég messze van még a kérdéses időpont, így nagy a bizonytalanság is. Ezért ezt készpénznek még nem szabad venni. De az esélye egyre nagyobb, hogy ez lesz az úgynevezett évszakváltó front.

– A hirtelen bekövetkező időjárásváltozás milyen egészségügyi kockázatokat jelent?

– A tünetek majd a front átvonulása után jelentkezhetnek inkább az arra érzékenyeknél. Ezek lehetnek ízületi és reumás panaszok, asztmás rohamok, illetve megnőhet a szívinfarktusok kockázata. Idegrendszeri tünetek is jelentkeznek, mint például a levertség, ingerlékenység, reflexek lassulása, a koncentrációs zavar és fejfájás. A közlekedők jobban figyeljenek az utakon!

– Lehet tudni, hogy milyen télre számíthatunk?

Ezt sajnos ilyen időtávlatból nem lehet megmondani. Pontosan maximum 1 hétre lehet előrejelezni, de még ezt az egy hetet sem lehet 100%-osan előre jelezni.