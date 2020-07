A cirkusz, amelyik élményeket adva a múltat dolgozza fel

Az Eötvös Cirkusz méltán nemzetközi hírű. Nagyon komoly múlttal rendelkezik. Az idén százéves, és a két testvér két társulatot foglalkoztat, mert olyan igény van az előadásaikra. Dunaújvárosba az Eötvös Zsuzsanna által „vezényelt” társaság érkezett, a másikat Lóránt irányítja.

Dunaújváros

A család története úgy kezdődik, mint egy mese. Volt egyszer öt generációval ezelőtt egy ember, akit megfertőzött a cirkusz világa. Családja azóta sem tud szabadulni ettől a varázstól. 1894 tavaszán egy cseh cirkuszdinasztia, a Winiczky család Magyarországra utazott vándorcirkuszával. A családban volt egy gyönyörű szép leány, Johanna, aki műlovarnőként kápráztatta el a nagyérdemű közönséget. Az egyik előadás alkalmával egy nemesi családból származó ifjú látogatott el a cirkuszba, Báró Eötvös Ferencz.

Az ifjú nemes és a cirkuszos leány egymásba szerettek. Ferencz szülei nem fogadták el eme rangon aluli frigy lehetőségét, de nem volt mit tenni, a szerelem erősebb volt, mint a szülői akarat. A fiatalok titokban összeházasodtak, és Ferencz a Winiczky-cirkusszal tartott.

Házasságukból egy gyermek született 1894-ben, Eötvös Nándor Aladár. Nándor 1920-ban megalapította saját cirkuszát az Eötvös Cirkuszt, amely egészen 1964-ig aktívan működött: tizenkét gyermeke született, öt fiú és hét lány.

Két Eötvös-cirkusz is tevékenykedik, de ebből nincs egymás között konfliktus

No ennyit a történelemről, inkább olvassuk az ifjú hölgy, Eötvös Zsuzsanna szavait.

– A két Eötvös-cirkusz között nincs konfliktus, a cirkuszvilág két különböző időszakát dolgozzuk fel. Mi nosztalgiázunk, 1960-ig foglalkozunk a cirkuszművészettel, mi nagyon odafigyelünk a hagyományokra. Alapjában véve a nemrég elhunyt nagymamánkra szeretnék emlékezni – kezdte beszélgetésünket Eötvös Zsuzsanna.

A cirkusz világában az úgynevezett vándorbotot generáció adja a másik generáció kezébe. De azért arról ne feledkezzünk el, hogy a cirkuszi szerepléshez tehetség kell. Itt mindenki generációról generációra tehetséges volt?

Eötvös Zsuzsanna erre így válaszolt: – A cirkuszi családok együtt nőnek fel, a szerelmek egymás között jönnek létre. A másik, hogy mindent meg lehet tanulni, nem olyan nagy ördöngösség ez. A generációk át tudják egymásnak adni a tudásukat.

A cirkuszi élet talán nem a legvidámabb, hiszen állandóan úton vannak, lakókocsiban élnek. Tehát felmerül a kérdés, van utánpótlás?

A cirkuszművészet a reneszánszát éli, virágzik, sok az előadás

Eötvös Zsuzsanna számomra meglepő választ adott.

– A cirkuszművészet a reneszánszát éli, virágzik. Igaz, az utóbbi hónapokban a koronavírus nekünk sem kedvezett. Húsz magáncég van a piacon, az állam segít minket. Beléphettünk a Szeretlek Magyarország programba, nem vagyunk magunkra hagyva. Az állami segítséget úgy háláljuk meg, hogy sok helyen ingyen tartunk előadást. Szeretnénk mindig felejthetetlen élményt nyújtani a nézőinknek, most is erre törekszünk. A mostani programunkban a magyar történelem egy részét szeretnénk megmutatni, azokat az időket is, amikor államosítottak minket. Nagyon szeretjük ezt csinálni, imádjuk a cirkuszi életet. Meggazdagodni nem lehet belőle, de tisztességesen meg lehet élni.