Új Rockstar született Magyarországon!

Rockstar, de nem csak a rockzenéhez ért. Sokkal szélesebbre nyitja az ollót az a magazin, amely korábban programajánló lap volt a fővárosban, mára azonban tartalmilag és külsőleg is gazdagabban, országosan is elérhetővé vált. Kizárólag zenével foglalkoznak, s a paletta a Slayertől Ferenczi Györgyön át a USNK-ig terjed.

A címlapon a május elején az ezredik koncertjére készülő, Papp Szabi vezette Supernem tortázik, s ennek megfelelően tartalmas anyag mutatja be a zenekar történetét. Ahogyan a címlapon szereplő nevekből is kiderül, a lap főként a hazai színtérre fókuszál, mert úgy érzik, ebben hiánypótlásra van szükség.

Színes anyagok szereplenek a magazinban a vidéki koncerthelyszínek kínálatáról és a Lemezboltok Napjáról,

de megszólal a Follow The Flow, Koszi Janka, valamint Vörös András is.

A hasábok nem zárkóznak el a nemzetközi előadóktól sem, így a kihagyhatatlan Arénás Slayer búcsúbuliról is említést tesznek.

Manapság már nagyon ritka – talán az egyetlen ilyen klasszikus lap a Metal Hammer, amely még tartja ezt a formátumot – hogy lemezkritikákat olvashatunk papíralapon: írnak Solange és a Hiperkarma új kiadványáról, de Dido tavasszal megjelent korongját is véleményezik – anno ezek a kritikák határozták meg, hogy milyen lemezt vásároljunk meg, ma már nyilván nem ez a mérvadó, de

izgalmas belélegezni a friss papír illatát és közben lemezkritikát olvasni vagy arról informálódni, hogy vannak még emberek, akik kazettákat túrnak a kis budapesti hanglemezboltok polcain, hogy ritkaságokra bukkanjanak.

Izgalmas, nem előadókhoz, mint inkább a zenéhez globálisan kapcsolódó vonal a zeneterápia boncolgatása, amely nem csak a zene egyetemes nyelvéről beszél, a mélyére megy a témának.

A lap azért nem hazudtolja meg magát: számos koncertajánlót is olvashatunk a hasábjain, de mindezt igyekeznek izgalmas, szokatlan formába önteni – még egy ajánlót is lehet szórakozva olvasni. Igaz ez az interjúkra is, amelyek szórakoztató és informatív formát egyaránt szeretnének ölteni. A zene szerelmeseinek stílustól függetlenül megérdemli a bizalmat a Rockstar magazin, amelynek első száma már kapható a standokon.

Borítókép: illusztráció