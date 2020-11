Pont nélküli erdélyi túra

A Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapatának nem sok ideje volt a vasárnap esti Gyergyói HK elleni 4–1-es vereség után búslakodni, mivel tegnap már a Corona Brassó vendége volt az Erste Ligában.

Az Acélbikák nem játszottak rosszul a Gyergyó ellen, nem volt a két csapat között három gól különbség. Azonban azt a DAB egyik riválisa ellen sem engedheti meg magának, hogy két ember­előny négy perce alatt mindössze kétszer lőjön kapura, hátul pedig végzetes hibákat kövessenek el.

Borbás Gergely, a DAB másodedzője a mérkőzés utáni nyilatkozatában kiemelte, az első két harmadban jól játszottak, sőt, a háromgólos vereség ellenére a csapat javuló tendenciát mutatott az utóbbi meccsekhez viszonyítva, megvoltak a lehetőségeik a gólszerzésre, de nem tudtak ezekkel élni.

És akkor nézzük a tegnap esti találkozót!

Corona Brassó – DAB 8–3 (2–2, 4–1, 2–0)

Brassó, zárt kapuk mögött. Vezette: Kókai, Pálkövi, Muzsik.

Corona Brassó: Tőke – Carlson (1), McFadden, Gliga (2), Klempa 3, Valchar 2 (1) – Dame-Malka (2), Wilson, Finucci (2), Molnár Zs., Tranca (1) – Borisenko (1), Bors 1 (1), Mihály, Molnár Z., Péter 1 – Gajdó T., Haraga, Gajdó B. 1 (1), Vasile A., Vasile N.

Vezetőedző: Dave McQueen.

DAB: Hughson – Nilson (1), Kovács B., Szappanos 1, St. Pierre (2), Dansereau (2) – Dósa, Phillips 1, Mazurek, Pihl­qvist, Török – Lencsés, Mestyán 1, Azari, Németh, Pozsár – Hruby, Jakabfy, Tamás, Gebei G. Vezetőedző: David Le­ger.

Egész más mérkőzést hozott a tegnap esti, mint az előző napi Gyergyószentmiklóson. Ott a két csapat egy kicsit óvatosan kezdett, majd a folytatásban sem voltak hajlandóak megnyílni, az első két harmad így mindössze két gólt hozott.

Nem úgy, mint Brassóban. A DAB már a 3. percben megszerezte a vezetést. A 11. és a 14. perc között következett be egy ütésváltás – ezúttal nem szó szerint – előbb Klempa egyenlített, majd Mestyán gólja ismét dunaújvárosi előnyt jelentett.

A második harmad rajtjánál beragadtak a dunaújvárosiak, és ötvenhat másodperc játék után Péter betalált Hughson kapujába (3–2). Először vezettek a hazaiak, de nem utoljára! A gólokkal továbbra sem fukarkodtak a csapatok, ha nem zárt kapus lett volna a mérkőzés, azt is mondhatnánk, a szurkolók nagyon jól szórakoztak. Ugyanis tíz perc sem telt el a második játékrészből, amikor már összesen nyolc gólt termeltek a hokisok (5–3). Ha azt a kifejezést használtuk, hogy a rajtnál beragadt a DAB, akkor azzal sem tévedünk, ha kijelentjük, 4–3 után állva hagyta a Brassó a dunaújvárosiakat, hiszen a szünetre 6–3-as hazai vezetésnél mehettek a játékosok, majd a befejező játékrész sem alakult jól az Acélbikák számára: hat perccel az összecsapás vége előtt húsz másodperc alatt két gólt kaptak (8–3), ezzel el is dőlt minden. Az is, hogy a DAB pont nélkül utazhatott haza idei első erdélyi túrájáról. (A Csíkszereda elleni meccs elmaradt, mivel a csíkiak koronavírusosak lettek.)

Az Acélbikák csütörtökön a Ferencvárost fogadják (19 óra).