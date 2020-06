Nem öregek, nem kopaszok és a hangerőt még nagyon bírják

Az élet rendje, múlik az idő. Húsz éve már annak, hogy a Dunaferr SE férfikézilabda-csapata megtörte a veszprémiek egyeduralmát, és bajnoki címet szerzett. Szombaton újra találkoztak a fiúk, a vezetők és nosztalgiáztak a Klub Hotelban.

„Kövéren és kopaszon, a hangerőt már nem bírom, de ha már eljöttetek, egy kicsit még ilyen leszek”

Idézhetnénk a P. Mobil zenekar legendás dalának, a Rock­tóberben az első strófáját a szombati összejövetel kapcsán. De ez nem teljesen tényszerű, mert a fiúk csak jöttek, csak jöttek, de nem kövéren és kopaszon, mert nagyon fitt volt még mindig a húsz évvel ezelőtti bajnokcsapat, bár azért a hajméretekkel, leginkább a színekkel már volt némi probléma.

De a lényeg: eljöttek, újra találkoztak, és egy kicsit megint olyanok voltak, mint húsz évvel ezelőtt.

És, ami a szervezők részéről remek ötlet volt, nemcsak a bajnokcsapat tagjait, hanem az elődöket és az utódokat is meghívták az eseményre.

Ahogy lenni szokott, némi protokollal kezdődött az esemény. Először dr. Bene Gyula, a szakosztály akkori vezetője köszöntötte az egybegyűlteket. Elmondta, hogy a dunaújvárosi férfikézilabdának tizenhat évig tartott ez a sikeres időszaka, aminek a 2000-es év volt a csúcsa, amikor nemcsak bajnok lett a csapat, hanem a Kupagyőztesek Európa Kupájában is döntőt játszott. A 2000-es bajnoki cím kapcsán egészen visszament a ´70-es évekig, mert az akkori játékosok tették le az alapját annak, hogy csúcsra juthasson ez a társaság, majd jöttek a fiatalok, a Császár Gábor-féle korosztály, ők is csodát tettek.

– Köszönet mindenkinek, nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek köztetek – fejezte be mondandóját Bene Gyula.

Ezután dr. Sándor Péter, az akkori szakosztályelnök szólt néhány mondatot.

– Abban az időben a Dunai Vasműn belül a különböző kft.-knek leosztották a szakosztályokat. Az EMA-Power Kft. vezetője voltam és engem kértek meg arra, hogy segítsek a kézilabdának, amit elvállaltam annak ellenére is, hogy akkor is és ma is a motorcsónaksportban tevékenykedek. Szakmai dolgokba sosem folytam bele, a korlátlan pénzügyi igényeknek próbáltam eleget tenni. Köszönet a sok sikerért, az örömökért, amiket okoztatok nekem – mondta Sándor Péter.

Ezután az estnek egy rövid, szomorú része is volt, hiszen egy perc néma felállással emlékeztek meg a csapat kapusáról, Vladimír Hernandezről és gyúrójáról, Takács József­ről, akik tegnap este nem ünnepelhettek együtt a korábbi társakkal.

Innentől kezdve viszont már nem volt hátra más, csak a nevetésekkel tarkított anekdotázás. Jöttek a szebbnél szebb, vidámabbnál vidámabb történetek – természetesen közülük néhány olyan is, amely talán nem tartozik a nyilvánosságra.

Skaliczki László, a csapat akkori edzője is sok érdekes történetet mesélt, de talán az kiemelendő, hogy amikor a Csorba-tónál edzőtáboroztak, és kínozta a csapatot, olyanok voltak a természeti viszonyok, hogy minden visszhangzott. Így amikor a csapat futás közben kétségbe vonta az edző szakértelmét, akkor a kilométerekre álló Skaliczki a vissz­hang miatt mindent hallott.

Mivel e sorok írója hosszú éveken át követte ennek a csapatnak az életét, szó szerint az útját, hiszen sokat utazott velük, Skaliczki azt nem hagyhatta ki, hogy megjegyezze, egyszer a csapat majdnem lekéste a kora reggel Németországba induló repülőgépet, mert a tudósító elaludt, és egyszercsak arra ébredt, a Dunaferr hatalmas busza az ablaka alatt áll és ébreszti. Mert ahogy „Skala” mondta, úgy döntöttek, az újságírójuk nélkül nem mennek sehova.

Bene Tamás, aki Tombor Csabával együtt megszervezte a szombat estét, arról beszélt, persze csak tréfásan, hogy mindenki magának tulajdonítja az összejövetel ötletét: – Kertész Balázs szerint abból indult ki az egész, hogy ő föltett egy képet a Facebookra a nyaralásáról. Gál Gyula szerint ő volt az ötletadó, mivel ő készítette a képet. A lényeg az, hogy őt Tombor Csaba hívta föl, hogy mi lenne, ha összejönnének.

– Ekkor én megkerestem Bene Gyulát, aki örült az ötletnek, majd mindenki nagy örömmel állt a dolog mellé, ez nem véletlen, hiszen sok embernek ez volt pályafutásának legszebb időszaka – összegzett az egykori játékos, aki most Balatonfüreden dolgozik a kézilabdáért.

Marosi László igazi világklasszisként érkezett a német szupercsapatból, a Lemgóból Dunaújvárosba.

– Csak pozitívan tudok gondolni az itt töltött évekre, és sajnálom, hogy nem kerültem hamarabb Dunaújvárosba. Mindenki számíthatott mindenkire, Bene Gyula szerepét kiemelném. Rengeteget tett a csapatért. Remek ötlet volt, hogy újra találkozzunk, nagyon szívesen jöttem.