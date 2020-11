Kovács Zsófia győzött a Mesterfokú Bajnokság egyéni összetett versenyében

Kovács Zsófia megvédte címét Győrben. A 2020-as Mesterfokú Bajnokság egyéni összetett versenyében ugyanis a Dunaferr SE klasszisa győzött, miután 52.200 ponttal az élen végzett, megelőzve klubtársát Mayer Grétát és Székely Zóját (Postás SE).

„Egy picit fáradtabb voltam ezúttal. Voltak kisebb hibáim, ezek figyelmetlenségekből jöttek össze. Talajon volt rontásom, de összességében így is tudtam egy viszonylag magas pontszámmal nyerni. A közeljövőben elsősorban felemás korláton szeretnék erősíteni.” – értékelte teljesítményét Kovács Zsófia.

Az Olimpiai Sportparkban a járványügyi előírásokat betartva, nézők nélkül zajló verseny második napján a férfi mezőnyben szerenkénti döntők első napját rendezték. Szombaton duplázni tudott a Győri AC tornásza, Mészáros Krisztofer, aki talajon és lólengésben is a legjobb pontszámot érte el, gyűrűn pedig Kiss Balázs (BHSE) szerezte meg az első helyet.

Mészáros egyébként pénteken a férfiaknál a Mesterfokú Bajnokság egyéni összetett versenyét is megnyerte. „Az első naphoz képest sokkal jobban oda tudtam tenni magam. Nem voltak pontatlanságaim, és sokkal jobban ment a koncentráció is. Nyertem lovon és talajon, de aminek külön örülök, hogy a gyűrű gyakorlatommal is ott voltam a dobogón” – összegzett Mészáros Krisztofer.

Kiss Balázs úgy gondolja, hogy szintet lépett a gyűrű gyakorlatával. „Összességében elégedett vagyok, úgy gondolom, hogy ez most már egy más szint, a gyakorlatom kész, már csak csiszolgatni kell rajta. Most következik két hét Tata, ahol az Eb-re hangolódunk majd” – mondta Kiss.

A felnőttek versenyével egyidőben a fiú utánpótlás számára három szeren, talajon, lólengésben és gyűrűn rendeztek döntőt a Kismester Bajnokság keretében.

Eredmények

Női Mesterfokú Bajnokság Egyéni Összetett:

Kovács Zsófia (Dunaferr SE) 52.200 pont Mayer Gréta (Dunaferr SE) 50.200 Székely Zója (Postás SE) 50.000

Férfi Mesterfokú Bajnokság, szerenkénti döntők:

Talaj

Mészáros Krisztofer (Győri AC) 14.200 Kardos Botond (Győri AC) 13.800 Rengei Balázs (BHSE) 12.650

Lólengés

Mészáros Krisztofer (Győri AC) 13.900 Vecsernyés Dávid (BHSE) 13.700 Kállai Zoltán (BHSE) 12.900

Gyűrű