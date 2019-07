Kontinenstornán és magyar bajnokságon a Dunaferr két küldöttsége

Két helyszínen, a franciaországi maraton Európa-bajnokságon, továbbá a hazai, szolnoki országos bajnokságon szerepelnek a következő napokban a Dunaferr SE kajakosai, valamint kenusai.

Szolnokra hatfős csapattal kelt útra csütörtökön Molnár Gergely edző, akit a vasárnapig tartó országos bajnokság előtt kérdeztünk. Az országos bajnokságon öt fiú kenus – Hajdu Jonatán, Kovács Máté, Bucsi Bence, Pető Ákos, Slihoczki Ádám – és egy lány, Kulcsár Dorina szerepel tőlünk. A Dunaferr keretéből ezúttal hiányzik Kiss Balázs, aki miután megnyerte a hazai válogatókat, az augusztusi szegedi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra készül párjával, hogy C-2 1000 méteren kvótát próbáljanak szerezni Magyarországnak az ötkarikás játékokra.

– Egyértelműen más a cél számára most, és nem erre a versenyre kell csúcsformába kerülnie, aminek egy hónappal a vb előtt nem is lenne értelme. Tehát egyetértek ezzel a döntéssel, és örülök is neki, mert Balázséknak most nyugodt felkészülésre van szükségük, és lehet, pont akkor nem jönne ki a maximum belőlük, amikor a legjobban kellene, amikor a legnagyobb a tét. Hiszen a szolnoki verseny most nem válogat nemzetközi eseményekre. Hajdu ezzel szemben – ő szintén indul a vb-n, csak nem olimpiai számokban – úgy döntött, vállalja ezt a versenyt. Az ob-n amiben csak lehet, indulnak sportolóink, még négyes hajókban is. Ugyanis a lehető legtöbb pontot szeretnénk megszerezni az egyesületnek, ami fontos az év végi rangsor tekintetében. S bízom abban, ezeket döntős helyekkel, vagy érmekkel sikerül begyűjteni – mondta az edző.

Maratoni távon bizony van „csihi-puhi” is menet közben

Molnár Gergely úgy véli, egy jó erős terhelésnek lehet felfogni ezt a megmérettetést, hiszen mindenki sok távon szerepel, ezért a rajt előtt pihentetni kellett a résztvevőket, hogy végig bírják az összes versenyszámot. Egyébként ezzel még nem lesz vége a szezonnak, hiszen az ifi és U 23-as országos bajnokság is vár még a fiatalokra, na meg persze az év fő eseménye Kissre és Hajdura.

Ami pedig a maraton Európa-bajnokságot illeti, Katona Lili ma versenyez 26 kilométeren kajak egyesben, Máthé Krisztián pedig kajak kettesben 30 kilométeren vasárnap mutatkozik be. Mindketten nemrégen igazoltak a Dunaferr egyesületéhez, jól érzik magukat Dunaújvárosban, zökkenőmentes és kiváló volt a felkészülésük. Azonban, hogy ez mire lesz elég, nehéz megmondani Molnár Gergely szerint, ugyanis a maraton szakágban vannak ütközések, belemenések, azaz „csihi-puhi”, menet közbeni kizárások. De azt remélik a szakemberek, hogy odaérhetnek akár dobogós helyekre is.

Óriási hőségben az Eb-n

Csütörtökön elrajtolt a franciaországi Decizében a kajak-kenu maraton Európa-bajnoksága, amelyet ifjúsági, U 23-as és felnőtt korosztályban rendeznek meg. Ezen a Dunaferr SE két kajakosa, Katona Lili és Máthé Krisztián vesz részt, akik pénteken mutatkoznak be a kontinenstornán, amelynek helyszínén pokoli hőség uralkodik, de nem csak ez jelent gondot. Weisz Róbert szövetségi kapitány azt mondta a szövetség honlapjának: – Vannak azért problémák a rendezéssel, a helyszín nagyon szép, de a szállás egy órára van a pályától. Szerdán 40 fok volt, csütörtökre pedig még ennél is többet vártak. Ezért a tegnapi rajtot előbbre is hozták egy órával, így hajnali 5 órakor kellett kelniük a versenyzőknek. A délutáni döntőket pedig eltolták estére. Ezzel együtt remélem, hogy a teljesítményünkre nem lesz ez negatív kihatással.