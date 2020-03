Kiszenvedett, nagyon értékes pontok Szegedről

Izgalmas, kiélezett mérkőzésen gyűjtötte be a bajnoki pontokat a Dunaferr SE röplabdacsapata Szegeden.

Az NB I. Liga nyolcadik fordulójában vasárnap este a Vidux-Szegedi RSE otthonában léptek pályára a Dunaferr Sportegyesület röplabdázói.

Vidux-Szegedi RSE – Dunaferr SE 1:3 (-22, 19, -19, -25)

József Attila Általános Iskola, 100 néző. Vezette: Suba István, Rácz Gábor.

Vidux-Szegedi RSE: Fülöp N., Piti R., Bitó A., Csányi D., Nagy Zs., Farkas, Baráti, Borsi (liberó). Csere: Váradi (liberó), Bodnár L., Inhoff, Honti, Sarnyai, Kiss G., Demcsák. Vezetőedző: Nusser Elemér.

Dunaferr SE: Ambrus, Iván G., Mészáros D., Majoros, Iván B., Laczi D., Gebhardt Á. (liberó). Csere: Balázs B., Hatvany Zs. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

A bajnoki kiírás szerint március 14-én röplabdásaink a Sümeget fogadják.

Az első szettet szoros csatában nyerték meg az újvárosiak. A második játszmában azonban a házigazdák remekeltek és egyenlítettek. A harmadik játékrészben egyértelműen a Dunaferr akarata érvényesült, a negyedik szettet pedig kiélezett csatában nyerték a vendégek.

Tomanóczy Tibor: – Az utánpótláscsapatok bajnoki szereplése miatt nem teljes kerettel utaztunk a mérkőzésre. Mivel nem a komplett csapattal léptünk pályára, így nagyon értékesnek tartom a „kiszenvedett” három bajnoki pontot.

Nusser Elemér: – Ezúttal is csak egy kicsi hiányzott a bravúrhoz, amit sajnálok, mert a srácok nagyon megérdemelték volna a pontszerzést. A fiúk remekül játszottak, úgy álltak a meccshez, ahogy szerettem volna. Vagányan nekiestek a favoritnak, és ez a második szettben meg is hozta a gyümölcsét.

Sajnos idén több szettet is két ponttal buktunk el, a hajrában sokszor apró „nüanszok” miatt.