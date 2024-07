A bíróság alaposnak találta a kormányhivatali döntést

A bíróság alaposnak találta a Kormányhivatal arra való hivatkozását is, hogy mind a 423/2023.(VII.13.) és az 504/2023 (IX. 21.) határozat nem csak címe és tartalma szerint is a K&H Zrt. által tett ajánlat elfogadása, a polgármesternek a faktorszolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésére vonatkozó felhatalmazásáról szól. Az 504/2023. (IX.21.) határozat első pontja kifejezetten rögzíti és elfogadja, hogy a 423/2023.(VII.13.) határozat végrehajtása nem történt meg és a Közgyűlés úgy határoz, hogy 1,8 milliárd Ft összegű faktorszolgáltatásra vonatkozó megállapodást köt a K&H Faktor Zrt-vel és ugyanúgy felhatalmazta a polgármestert a faktorszolgáltatás megkötésére, mint a 423/2023(VII.13.) számú határozat, csak már a K&H Zrt. által tett módosító ajánlat tekintetében. Mindezek alapján az Önkormányzatnak a 423/2023.(VII.13.) számú határozatát a 37/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 17 §. (4) bekezdés c) pontja alapján módosítani vagy hatályon kívül kellett volna helyeznie, mivel így kétszeresen került felhatalmazásra a polgármester a faktoring-szolgáltatási szerződés megkötésére.