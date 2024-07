Hadanich Dalma előfizetői marketingme­nedzser, a játék szervezője a Mediaworks Hungary Zrt. képviseletében köszöntötte a sorsoláson megjelenteket. Elmondta egyebek mellett, hogy a Mozaikkereső – a korábbi évek gyakorlata szerint idén is – a hűséges előfizetők nyereményjátéka. Ebben a játékban csak azok vehettek részt, akik a játék ideje alatt érvényes (fizetett) előfizetéssel rendelkeztek.

Fotó: Vajda János

Nagyon népszerű a nyereményjátékunk

Az előfizetői státuszt, ahogy a játékszabályzatban is le van írva, utólag fogjuk a terjesztési rendszerben ellenőrizni. Emellett feltételként azt is megszabtuk, hogy a játékosok a lapok hasábjain megjelent mozaikdarabokat hiánytalanul ragasszák fel a játékszelvényre, amit kitöltve küldjenek be a kiadó szelvényen megadott címére. A Mozaikkereső nyereményjáték, mint minden évben, most is nagy népszerűségnek örvendett. Összesen 14 765 darab játékszelvény érkezett be a megadott határidőre – ismertette.

A Mozaikkereső játék vármegyei sorsolása

Fotó: Vajda János

Először a vármegyei nyerteseket sorsolták

Először a napilaponkénti nyereményeket sorsolták ki a vármegyék lapjainak játékosai közül. A sorsolást dr. Burkus János miskolci közjegyző felügyelte. A húzásban Gácsi Nóra, a Mediaworks Zrt. munkatársa segített. Napilaponként kisorsoltak 1 db nagy képernyős tévét, 3 db 50 000 Ft és 5 db 10 000 Ft értékű Spar vásárlási utalványt. Arra az esetre, ha valamelyik kihúzott nyertesnél hiányozna az előfizetői státusz, minden nyereménykategóriában két-két tartaléknyertest is húztak.

Egymilliós utazási utalványok

Az országos fődíj 3 db, egyenként 1.000. 000 Ft értékű OTP Travel utazási utalvány volt, ezen a sorsoláson minden napilap játékosának borítéka szerepelt. A közel tizenötezer borítékból került ki a három szerencsés fődíjnyertes.

A Vas vármegyei előfizetők voltak a legaktívabbak

A mostani játékunk során a legtöbb játékosszelvényt Vas vármegyéből, a Vas Népe előfizetői küldték be a Mozaikkeresőre.

A nyereményjátékban a következő napilapok előfizetői vettek részt: Napló, Fejér Megyei Hírlap, Vas Népe, Zalai Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap, Új Dunántúli Napló, Tolnai Népújság, Somogyi Hírlap, Nógrád Megyei Hírlap, Petőfi Népe, Új Néplap, Békés Megyei Hírlap, Heves Megyei Hírlap, 24 óra, Hajdú-Bihari Napló, Kelet-Magyarország, Észak-Magyarország, Délmagyarország, Kisalföld.