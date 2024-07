Az olimpiai úszóversenyek nem hétköznapi sportesemények, hanem olyan feszültséggel teli háborúk, amelyekhez semmi más nem hasonlítható. Hogy az olimpiai bajnok Milák Kristóf mire lesz képes ebben a csatazajban, hamarosan kiderül a francia fővárosban. A magyar úszó olimpiai esélyeiről Hargitay András világbajnok, olimpiai bronzérmes úszó beszélt egy podcastban – olvasható az Origo oldalán.

Ez egy háború

Hargitay András szerint nincs itt semmi csoda, a 200 méteres férfi pillangóúszásban magyar aranyérem születik majd.

Milák Kristóf jelenség. Meg fogja nyerni az olimpiát, ebben hiszek

– jelentette ki Hargitay András világbajnok, olimpiai bronzérmes úszó, a magyar sport egyik legendája, aki a párizsi olimpia idején az Origo, a Magyar Nemzet és a Bors munkáját segíti szakértőként. Hargitay András a saját versenyzői pályafutása és későbbi példák, többek között Hosszú Katinka példája alapján az olimpiai versenyzést, sőt már a felkészülés során az odavezető utat háborúhoz hasonlította a hatalmas tét, figyelem miatt.

Egy úszót nem érdeklik az időeredmények, ő győzni akar. Ebből pedig akár egy világrekord is összejöhet

– fejtette ki Hargitay András Milák gyengébb időeredményeivel kapcsolatban. Milák Kristóf idén még három másodpercre sem tudta megközelíteni a legjobb eredményét, ám ezzel az idővel is a második helyen áll az idei világranglistán. Hargitay András szerint ezeknek az eredményeknek nincs jelentőségük, mert az országos bajnokságon és az Európa-bajnokságon is győzött és az első helyhez ez az eredmény is elég volt.