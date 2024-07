Július 20-án és 21-én rendezték meg Szolnokon a Kajak - Kenu Masters Magyar Bajnokságot, amelyen a Dunaújvárosi Kohász Sportegyesület (DKSE) kajak - kenu szakosztálya kiváló eredményeket ért el. - tudtuk meg a DKSE közösségi oldaláról. A versenyzők öt érmet, két arany, két ezüst és egy bronzot hoztak haza. Vajda József („Csutak”) a kenu egyesek C1 500 és 200 méteres mezőnyében a 70-74 évesek között indult és mindkét távon az első helyen ért célba. Vajda Józsefné (Dindi) az 55-59 éves korcsoportban a bajai Komáromi Edittel párban K-2 500m-en a 2. helyen végzett. Szintén ezüstérmes lett K-1 200m-en a 65-69 évesek között… és végül még egy bronzérmet is összelapátolt a dunafüredi Kolozár Andreával párban K-2 200m-en a 65-69 éves korcsoportban. Juhász Attila az 55-59 - es korcsoport előfutamának megnyerése után a döntőben K-1 500m-en a 7. helyet tudta megszerezni. A Vajda házaspár mixben, azaz vegyespárosban a 65-69 éves kategóriában is érdekelt volt: K-2 500m-en a 4. helyen futottak be, K-2 200m-en pedig az 5. helyen értek célba.