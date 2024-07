Kisfaludy Károly reformkori vígjátékát a Kovács Dominik - Kovács Viktor szerzőpáros dolgozta át. Nem kezdő alkotókról beszélünk, hiszen nekik ez már a 11. bemutatójuk lesz majd. Nem is teljesen ismeretlen számukra a Bartók színpada, hiszen 11 évvel ezelőtt mint ifjú színészpalánták, már felléptek az Ádámok és Évák sorozatban.

A darab is jár már ezen a színpadon, jövőre lesz húsz éve, hogy bemutatta az Iskolaszínházi Társulat Smuk Imre rendezésében. Csadi akkor színészként vett részt a produkcióban, Elek szerepébe bújva. Mivel sokat foglalkozik a két világháború közti színházzal és drámával is és az akkori bőséges kínálatból nagyon keveset ismerünk, ezért úgy gondolta, fontos lenne a régmúltba visszanyúlni és elővenni egy darabot, amelynek ugyan a nyelvezete már nem korszerű ugyan, de a dramaturgiai fordulópontok, különleges megoldások, vígjátéki helyzetek nagyon jók és sok tekintetben vonatkoztathatók a jelen viszonyaira, ezért jó lenne elővenni és felfrissíteni, megtalálni a jelenidejűségét. Az ötlet továbbfejlesztése aztán az lett, hogy a bemutató legyne egy zenés verziója ennek a vígjátéknak egy modern nyelvezettel. Mint mondta, a rendező abban a színházban, munkafolyamatban hisz, ami jelenidejű, ami „itt és most születik” és „elrugaszkodási pontként” használja a szöveget, hogy aztán megtalálja ennek a megfelelő színpadi formáját, játéknyelvét, stílusát. Nyilván a szöveg ad egy erős keretet és szabályrendszert, de ezen belül szabadon fognak működni és mindenkinek az ötleteire és gondolataira számít.

A szerposztás a következő: Jerger Balázs, Vizkeleti Zsolt, Holecskó Orsolya, Kiss Attila, Jankovics Katalin, Vrabecz Botond, Siménfalvy Ágota, Hajnal János, Kovács Vanda, Bágyi Marcell.

A látványért ezúttal is Rákay Tamás felel majd. A tér egy uradalmi birtok belső udvara, amit meg is tartottak, de Csadi azt kérte a tervezőtől, hogy emellett legyen a térnek egy olyan képzete is, ami idézi az újgazdagok vidéki kúriáit is, ahogyan azokat a saját igényeik szerint átalakítják. Ígí az épület magán viseli egy nemzet történelmét a megépítésétől az államosításon át egészen napjainkig bezárólag, kiegészítve azokkal a státuszszimbólumokkal, amik jellemzői a mindenkori rendszer kegyeltjeinek. Ez egy monumentálisan nagy díszlet lesz, ami azt sugallja, hogy a felújítás állapotában van még, ahol már készülnek az ünnepélyes átadójára. A rendező a darab szereplőinek meg is mutatta néhány beállítását a terveknek, mint ahogyan a jelmezek vízióit is, amelyek a 60-as 70-es évek világából inspirálódott.

A tervek szerint a darabot még a nyár folyamán véglegesre formálják, majd elteszik és az év elején felújítva mutatják be a közönségnek.



Kisfaludy Károly - Kovács Dominik - Kovács Viktor: Csalódások

Szereposztás:

Elemér gróf: Jerger Balázs;

Kényesi: Vizkeleti Zsolt;

Köröndy Lina, fiatal özvegy: Holecskó Orsolya;

Lombai, Elemér helyettese: Kiss Attila;

Lídia, Lombai lánya: Jankovics Katalin;

Elek, Lombai nevelt fia: Vrabecz Botond;

Luca: Siménfalvy Ágota;

Mokány, földesúr: Hajnal János;

Vilma, Lina barátnője: Kovács Vanda;

Péter, mindenes: Bágyi Marcell

Alkotók:

látványtervező: Rákay Tamás

koreográfus: Dunaveczki Éva

dramaturg - író - dalszöveg: Kovács Dominik, Kovács Viktor

zene: Farkas Bence

rendező: Csadi Zoltán

bemutató: 2025. február 21.