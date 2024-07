Petrás Gábor, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség főtitkára: - Nagyon várom az olimpiát, hiszen hatalmas esemény. Végig szurkolom majd az eseményeket, természetesen a magyaroknak, a dunaújvárosiaknak drukkolok. Lesz kikért izgulnunk, hiszen huszonegy sportági szakágban, száznyolcvan sportolónk lesz Párizsban. A két kézilabda csapatunkat az első nyolcba várom. Húsz-huszonöt éremre számítok, ha ebből nyolc-tíz arany lenne, azt most aláírnám. A birkózóktól, a kajak-kenusoktól, a vívóktól, az úszóktól szinte kötelező az aranyérem. Végig követem majd a játékokat, ha nem is mindig élőben, de a telefonomon keresztül, minden eredményt rögtön megtudok majd. A dunaújvárosiakért nagyon szurkolok, a kenus Hajdu Jonatán és női vízilabdázók is éremmel térhetnek haza, ez óriási siker, büszkeség lenne. Hajra magyarok, hajrá dunaújvárosiak!