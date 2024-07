Igaz, ez csak akkor működik a szervezők szerint, ha a sportolók is megteszik a magukét, azaz nappal elsötétítik az ablakaikat.

Ezzel a koncepcióval azonban nem sikerült mindenkit megnyugtatni, az amerikai csapat és a norvégok is elsőként jelezték, nem gond, majd viszik a saját mobil klímákat a faluba. Aztán később több ország is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, így a szervezők hátraarcot fújtak és 2 500 klímát rendeltek, mondván a sportolók szobáit hűtik majd, de az étkező helyiségeket már nem.

A környezetvédelem jegyében született meg az a koncepció is, hogy csupán két új létesítményt építenek az olimpiára, így az események döntő részét már meglévő komplexumban vagy ideiglenes helyszínen bonyolítják le. Ez eddig teljesen rendben is van, ugyanakkor sikerült itt is csavarni egyet a történeten,

az egyes versenyeken a szurkolói büfékben kevesebb lesz a hústermék, ami valóban környezetbarát szervezésre utal, viszont az, hogy a kihelyezett italautomatákból éjjel-nappal hozzáférhetnek a sportolók az egészségtelen cukros üdítőkhöz, már homlokegyenest szembe megy ezekkel az elvekkel.

Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban a fenntarthatóság jegyében kartonpapírból készült dobozágyakon kell majd a sportolóknak aludni. A teljes mértékben újrahasznosítható megoldást nemcsak a környezetvédelem miatt találták ki, hanem azért is, hogy a versenyzők kevesebbet szexeljenek az olimpiai faluban. Érdekes ötlet, már csak abból is kiindulva, hogy rengeteg történetet lehet hallani a sportolóktól, hogy életük legkeményebb megmérettetése után igenis le kell vezetni valamivel a felgyülemlett feszültséget és erre a lepedőakrobatika számukra remek megoldás lehet.

Ráadásul az első tapasztalatok alapján ezek az ágyak csak az alapvető funkciójukat nem képesek betölteni, magyarán egyáltalán nem kényelmesek, sőt... A Párizsba éremért utazó ausztrál női vízilabda-válogatott egyik játékosa, Matilda Kearns a közösségi oldalán arról számolt be az első ott töltött éjszakája után, hogy rendkívül kényelmetlen az ágy, alig aludt és még a háta is annyira megfájdult, hogy egy plusz masszázsra is el kellett mennie. Szilágyi Áron ennél diplomatikusabb volt, ő egész egyszerűen "puritán, funkcionális" jelzőket használt a szobája kapcsán, ami méretét tekintve kifejezetten kicsi. Mindenesetre nem hangzik túl jól, hogy a sportolók életük legfontosabb megmérettetése előtt nem tudnak rendesen és eleget pihenni.