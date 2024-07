Szokásosan Marcsi néni, vagyis Törökné Antal Mária gyermekkönyvtáros felelt a meséért, amit „kendős varázslással” kezdenek, lényegében belevarázsolják magukat a mesebirodalomba, elhangzik furulyán a magyar népmesék zenemotívuma és már jöhet is a mese, ami népmesén alapul, de a gyerekeket is „belemeséli”.

Fotó: Laczkó Izabella

Ezt követően az a hozzávetőleg 45 kicsi kiélhette kreativitását is. Mivel a mese vízzel kapcsolatos volt, ezért krepp-papír lábú polipot készítettek Pokornyi Orsolya segítségével, illetve napocskát, ugyanis az is szerepelt a mesében. Ez utóbbi spontán volt, egy kisfiú vetette fel az ötletet, hogy készítsenek, ezt egészítették ki a vattafelhőkkel. Ha mindez nem lenne elegendő, soha el nem olvadó fagyit is lehetett készíteni kupakokból.

Fotó: Laczkó Izabella

A Gyermekkönyvtár idén pályázott a Cimborafával az év Fája címre is. Az Ökotárs Alapítvány az Év Fája versennyel a közvetlen környezetünkben élő fákra és általában a természet fontosságára, mindennapi életünkben betöltött szerepére szeretné felhívni a figyelmet. A vetélkedőben nem számított a fák kora és mérete, előny volt azonban, ha a jelölt őshonos fajt képvisel, közterületen áll, vagy amelynek a története egy környezetvédelmi ügyhöz kapcsolódik. A döntősök kiválasztásánál a zsűri legfontosabb szempontja volt a történet, mely megmutatja, hogy az adott fa vagy facsoport miért fontos és különleges az őt nevező közösség számára.

Az Év Fáját a közönség választja meg online szavazás révén,

amely idén is július 1-én indul és szeptember 30-án éjfélkor zárul. A szakmai zsűri 9 fát juttatott a verseny döntőjébe, amelyek között ott van a Gyermekkönyvtár Cimborafája is. Nem csak egy nyertest hirdetnek, a „Hős Fa” címet a zsűri osztja ki, és különdíjat kap minden évben az Országos Erdészeti Egyesület által választott jelölt is.