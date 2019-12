Két kapott góllal illett volna mérkőzést nyerni

Harmadik erdélyi túráját kezdte meg a DAB jégkorongcsapata. A dunaújvárosiak a Corona Brassó vendégei voltak az Erste Ligában.

Nem ártott az óvatosság a dunaújvárosiak számára, mert legutóbb Brassóban 9–2-re kikaptak. A hetek óta hiányzó Hruby Gellért mellett megsérült az egyik legjobb formában lévő DAB-csatár, Somogyi Balázs is.

Corona Brassó – DAB 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

Brassó, 1000 néző. Vezette: Nebojsa, Mihai, Bandi, Csaba.

Corona Brassó: Tőke – Armstrong 1 (1), Labrecque, Fowlie (1), Brown 1, Gliga – Borisenko, Mihály E., Péter, Tranca, Zsók – Bíró O., Bors, Molnár Zs., Constantin, Bíró G. – Gajdo, Haraga, Bíró M., Gajdó, Vasile. Edző: Pénzes Július.

DAB: Hughson – Kovács B., Vuorijarvi, Dansereau, Mazurek, Azari – Lendák, Baker, Turcotte, Silló, Németh P. – Dósa, Ambrus, Pinczés O., Subotic, Tamás – Ráduly, Gebei, Gulácsi. Vezetőedző: Miroslav Ihnacak.

Az első harmad után úgy nézett ki a helyzet, hogy legutóbbi hibájukból tanultak az Acélbikák, hiszen 0–0 volt az állás, és a kapura lövés is majdnem egál volt, 18–17 a brassóiak javára. A második harmadban annyit változott a helyzet, hogy a kapura lövés 18–11 lett a dunaújvárosiak számára, a 29. percben azonban mégis a hazaiak szereztek vezetést, és ezzel az eredménnyel (1–0) várhatták a csapatok az utolsó játékrészt.

A harmadik felvonás előtt tehát minden esélye megvolt a dunaújvárosi csapatnak arra, hogy fordítson, de ez sajnos nem sikerült. Sőt, az 59. percben még egy gólt kapott, így ismét vesztesen hagyta el a brassói jégcsarnokot. Igaz, a hazaiak a második találatukat úgy érték el, hogy Miroslav Ihnacak lehívta a remekül teljesítő kapusát, Hughsont, és helyette is mezőnyjátékost küldött be. A húzás nem vált be, a Brassó eredményes volt.

A nagy baj ott volt ezen a mérkőzésen, hogy a dunaújvárosiak egyszer sem tudták bevenni a hazaiak kapuját.

A DAB Gyergyószentmiklóson szerepel (17.30)