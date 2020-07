Felmérték, hol tartanak

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség szombaton rendezte meg a maratoni szak­ág edzésversenyét a ráckevei strandon. A megmérettetésen a legnépesebb küldöttséggel, nyolc sportolóval ott voltak a Dunaferr SE versenyzői is.

A dunaújvárosiak közül a férfi kajak egyesek 22 kilométeres távján a vb-ezüstérmes Máthé Krisztián végzett az élen nagy csatában, ahol a felnőttek mellett elindulhattak az ifik és a serdülők is. Ugyanitt Perger Máté a 15., Decsi Márk, Furtai Ferenc, Éberhardt Richárd a 19-21., Bencs Botond a 23. helyen zárt. A hölgyeknél kajakban a tavalyi világbajnok Kiszli Vandától egy másodperccel elmaradva Katona Lili pedig a harmadik helyen végzett. A kenu egyesek 22 km-es távján pedig Horváth Benedek negyedikként végzett.

A Dunaferr SE nyolc versenyzővel vett részt a maratoni kajak-kenu tesztversenyen

Máthé Krisztián így értékelt: – Nagyon jól sikerült a rajt, és ezt kihasználva 1-1,5 km-ig vezettem is elöl, amíg a többiek leharcolták egymással a helyeket. Folyamatosan nagy iramot mentünk, igyekezve minél kisebb csoportot kialakítani. A hosszú evezés közben elkapott az eső is minket, a szél sem segített nagyon. A fordulót követően, egy-két robbantás után négyen elváltogattuk a táv hátralevő részét, habár lefele már nem éreztem magam nagyon erősnek, ez meg is látszódott, hogy az én iramom volt a leglassabb. A végén nekem kedvezett a váltás, a cél előtt kicsit kevesebb, mint ezer méterrel előre kerültem, és ebből kiindulva igyekeztem is megtartani a pozícióm. Számítottam, hogy az utolsó métereken jönni fognak a többiek is, de meg tudtam tartani az egy-két méteres előnyöm, és sikerült megverni a többieket. Örültem, hogy vége volt, nagyon elfáradtam. A versenyek hiányában egyikünk sem volt nagy formában, de ezekhez képest is futamot mentünk. Kíváncsi lettem volna, ha lett volna futószakasz és 30 km a táv, akkor milyen eredmény születik.

Katona Lili: – A verseny előtt kicsit fáradtnak éreztem magam, nem is mentek olyan jól az edzések, mint ahogy akartam, viszont ez az edzésverseny pozitívan zárta a hetemet. Bíztam benne, a rajtot meg tudom nyerni, és utána is ott maradok valakinek a vizén, ez szerencsére sikerült is. Majd a fordulótól kezdve már négyen mentünk elöl. Tényleg úgy fogtam fel, mint egy edzést, ezért nem is izgultam túl a dolgot, viszont annyit sajnálok, hogy az én tempóm volt a leglassabb és nagyon nem is bírtam volna jobbat diktálni, mert a hullámos víztől megint megfájdult a vállam. Ebben kell még fejlődjek, ha elöl megyek, akkor tudjak jó iramot menni. Nagyon jó volt, hogy végre kaptam egy kis visszaigazolást arról, jó úton haladok vagy sem, mert elég nehéz ezt versenyek nélkül megítélni.